Elektrische Porsche Cayenne – wordt dit hem?

Verrassing, de elektrische Porsche Cayenne is hier en het is geen rotzooi.
Porsche zou toch weer op hun schreden terugkeren en minder elektrisch gaan doen. Ik kan me voorstellen dat je even in de war bent over deze nieuwe vierde generatie elektrische Cayenne.
Het is ook lastig voor fabrikanten. In 2035 zouden alle auto’s in de EU hartstikke elektrisch moeten zijn. Porsche schoot snel uit de startblokken en brouwde een schitterend strategisch plan waarin Taycan, Macan, Boxster en een SUV boven de Cayenne (K1) het elektrische hart van het Porsche gamma zouden vormen. En toen haakten de klanten (deels) af, zo hard gaat het nog niet met de elektrificatie van het wagenpark.
De Cayenne is een kurk
Wat moet je dan doen als fabrikant: er is maar één oplossing, op beide paarden wedden. Iets wat Porsche ook gaat doen. De huidige Porsche Cayenne E3 als benzine en plug-in hybride gaan nog meerdere updates krijgen. Daarnaast komt deze nieuwe elektrische Cayenne (E4), zodat je als klant de keuze hebt.
De Cayenne is ook onmetelijk belangrijk voor Porsche. Sinds de introductie in 2002 verkocht Porsche al meer dan 1,5 miljoen exemplaren. De gemiddelde Cayenne is ook geen scharrige instapper zonder opties, dus reken maar dat er geld wordt verdiend aan deze SUV.
De elektrische Cayenne
De basis van iedere auto is letterlijk en figuurlijk het accupakket. Natuurlijk krijgt de forse Cayenne een dito accupakket, de brutocapaciteit is een 113 kWh (netto zo’n 108 kWh). Het accupakket is netjes geïntegreerd in het chassis waarbij Porsche claimt dat ze minder ruimte en materiaal nodig hebben dan bij traditionele oplossingen (wat een vooruitgang dat we ook al traditionele EV’s hebben).
De 6 modules hebben totaal 192 pouch cellen en zijn voorzien van dubbelzijdige koeling. Als het nodig is, dan kunnen individuele modules worden vervangen, in plaats van de hele accu.
Uiteraard is het een 800 volt architectuur (de Taycan en Macan zijn dat ook al). Dat betekent lekker snelladen met een maximum van 400 kW. Nog belangrijker is dat de Cayenne “direct” na het inpluggen met 350+ kW gaat laden. Porsche belooft een schitterende laadcurve, tot 80% moet er 250 kW op het Fastned display staan.
Nog meer laadcijfers dan maar:
- Bij een 400 volt paal haalt de Cayenne 200 kW.
- Van 10-80% laden kan in 16 minuten
- In 10 minuten laadt de elektrische Cayenne 323 km range erbij.
En als je maar (fors) investeert, dan is het stomme inpluggen thuis ook verleden tijd. De elektrische Porsche Cayenne kan namelijk draadloos laden met 11 kW. De efficiëntie is dan 90%, mocht je je daar druk overmaken. De typische Cayenne koper maakt zich daar vermoedelijk weinig zorgen over, het zijn niet direct hypermilers. Het hele pakket schijnt zo’n 7 mille te gaan kosten. Reken dit ajb niet terug naar het bedrag per laadbeurt, dan kom je er niet meer uit.
De WLTP-range dan: 642km voor de instap Porsche Cayenne Electric en tot 623km voor de Porsche Cayenne Turbo. Dat is dus ook prima.
Wat een lief snuitje
OK, het eerste puntje van kritiek. Het front van de elektrische Cayenne is mij net iets te lief. Waarschijnlijk ervaar je dit heel anders als de meer dan 1.000 pk sterke Cayenne Turbo je binnenspiegel van je A-segmenter opvult, maar toch.
Wel knap is dat er genoeg Porsche-DNA in het design behouden is. De lage neus met spatborden die iets hoger liggen, de daklijn, de stijlloze portieren, het helpt allemaal om het Porsche gevoel over te brengen. Nieuw zijn de verlichte Porsche letters achterop, dan hoeven de buren niet te denken dat je een nieuwe Touareg of Q7 hebt gescoord.
De kleur voor lancering heet Mystic green en is wel een beetje braaf, gelukkig kan je ook Paint to Sample (PTS) kleuren kiezen voor iets meer peper in je Cayenne.
Opvallend is dat de actieradius van de Turbo en de reguliere Cayenne Electric niet ver uit elkaar liggen. Dat heeft een duidelijke reden. Sinds de Macan maakt Porsche wat meer onderscheid tussen de overige modellen en de Turbo. Voor de elektrische Cayenne Turbo (ja dit klinkt stom, I know) zijn er ook aerodynamische verschillen.
Alle elektrische Cayennes hebben Porsche Active Aerodynamics (PAA) met “GTS” kieuwen in de neus en een adaptieve dakspoiler. Maar alleen de Turbo krijgt actieve aeroblades, die de achterzijde iets langer maken en dat helpt de stroomlijn. In het meest gunstige geval heeft de elektrische Cayenne een cW waarde van slechts 0,25. En dan komt er ook nog een elektrische Cayenne Coupé die een nog betere waarde gaat krijgen…
De elektrische Cayenne is achterlijk snel
De basis elektrische Cayenne is overigens ook geen stakker die standaard vierwielaandrijving heeft. Met launchcontrol heeft de Cayenne 442pk/ 835Nm en sprint in 4.8s naar de 100 (zonder launchcontrol 408 pk). De topsnelheid is 230 km/u en in 18,4s staat er 200 op de klok.
Dan de Turbo. Wow. Die heeft 857 pk, maar met launchcontrol 1.156 pk. Er is ook nog een pushtopass functie waardoor je 1.033 pk krijgt. Is de naam Cayenne Turbo irritanter of dit gegoochel met cijfers: laat het me weten in de comments.
Een auto die vijf man (M/V) en 781 liter bagage kan vervoeren, sprint naar de 100 in 2.5s. Een 911 Turbo S doet 0 naar 200 in 8.4s, de Cayenne Turbo in 7.4s…. Totaal onnodig, maar ik ga het wel uitproberen als ik de kans krijg. De topsnelheid is 260 km/u, zelfs de basis 911 Carrera gaat daar royaal overheen.
Zal de elektrische Porsche Cayenne lekker sturen?
Een overbodige vraag natuurlijk, maar het is wel een mooi haakje om iets over onderstel en technologie te vertellen. Porsche Active Suspension Management (PASM) met luchtvering is standaard, maar optioneel is de nieuwe Cayenne E4 met Porsche Active Ride uit te rusten.
Ondanks dat dankzij een recuperatievermogen van 600kW 97% van de dagelijkse remacties kan worden gedaan, zijn keramische remmen (PCCB) een optie op de Cayenne Turbo. Het officiële verhaal is dat je ze nodig kan hebben bij tijdens een stevige remactie met een volle accu tijdens een trackday. Ons geheimpje is dat de Cayenne koper graag de gele remklauwen heeft en er niet als een sloeber bij wilt rijden met normale remmen. Vooruit dan maar.
Het interieur: voor als een Macan te klein is
Porsche kleinste elektrische SUV zou best iets meer beenruimte achterin mogen hebben. Met een wielbasis van 3.023mm (+13cm) is dat issue opgelost in de elektrische Cayenne. Er is ruimte zat én de Cayenne E4 heeft standaard elektrisch verstelbare stoelen achterin (en ja er is ook nog een middelste derde zitplaats).
Binnen is het een groot schermenfestijn, zonder dat het storend wordt. De Cayenne is de Porsche met grootste schermoppervlak ooit, met een 14,25 inch bestuurderdisplay, optioneel 14,9 inch passagiersscherm en een groot middelste OLEDFlow display.
Voor het scherm zit een steun die niet meer de Ferry Pad mogen noemen, maar waar je wel je pols op kan laten rusten tijdens bedienen van het scherm. Andere highlights zijn het panoramadak met Sunshine Control en de verwarmde deurpanelen en armsteunen. Om het laatste stukje lichtgewicht DNA van Porsche definitief om zeep te helpen, zijn de stoelen achter elektrisch verstelbaar. Het is lekker luxe, dat wel.
Een Weissach pakket is er niet voor de Cayenne. Gelukkig biedt Porsche wel wat anders: je kan optie VA6 kiezen: een comfort kussentjes voor de achterstoelen. Stoer is anders, maar comfortabel is het vast wel.
Een echte Porsche heeft een frunk
De 992 GT3 RS is de uitzondering die deze regel bevestigd. De 911 heeft sinds de jaren zestig een bagageruimte voor, de Boxster en Cayman hebben hem ook, de elektrische Macan heeft hem en de elektrische Cayenne nu ook. Dat is goed.
De frunk is 90 liter groot, handig voor de laadkabel en andere troep die je weinig wilt gebruiken. De bagageruimte is namelijk 781 liter groot, dus voor de ruimte lijkt de frunk nauwelijks nodig. Mocht je toch nog dingen willen vervoeren die niet passen (een paard of een andere auto bijvoorbeeld), de Cayenne heeft een trekgewicht van 3.500 kg.
Prijs elektrische Cayenne: Is het duur of veel geld?
De instapper elektrische Porsche Cayenne is €109.900,-. De elektrische Porsche Cayenne Turbo is er vanaf €171.500,-. Het is absoluut veel geld, daar kunnen we het over eens zijn.
En toch is de elektrische Cayenne ook wel weer scherp geprijsd. De elektrische Macan kost in Nederland minimaal 86k, de stap naar de elektrische Cayenne is dan niet eens zo heel gek. De grote elektrische SUV’s van BMW, Mercedes, Lotus en Tesla kosten ook zomaar een ton en zijn dus niet wezenlijk goedkoper. Dan heb ik en jij waarschijnlijk ook liever de Porsche….
Mocht de prijs van de elektrische Cayenne net te gortig zijn… kijk nog even terug hoe we tegen de elektrische Macan als instapper aankeken.
Reacties
Friez zegt
Ik rijd nu een Cayenne e-Hybrid en je krijgt mij niet warm voor deze kermis op wielen. Het interieur en die opgelichte letters op de achterkant maken het mij te ordinair. De zijkant doet me denken aan een Polestar 3. Als de nieuwe hybride ook een dergelijke facelift ondergaat, zoek ik mijn heil wel (weer) bij BMW of Land Rover. Ondanks dat, hoop ik dat deze auto het goed zal doen voor Porsche, want volgens mij hebben ze het wel nodig…
F Lamez zegt
Ik ook met e-hybrid coupé, en oké, de performance is goed, maar nu ook niet zoals deze elektrische Cayenne… die in rechte lijn zelfs sneller is dan een 911 Turbo S. Echter zou ik helemaal niet willen wisselen: de looks zeggen me niets, het geluid ontbreekt en jammer voor Porsche, maar ik wil hun elektrische troep niet. Nu zijn ze dat wel zelf aan het inzien, maar daarom ook net zo jammer dat dit product er nu komt. Er is hoogstwaarschijnlijk een fortuin aan R&D ingeslopen, maar dat had wat mij betreft naar een niet-batterij-aangedreven product moeten gaan dat wel dat “built to last” credo meedraagt. Je kan het met mij eens zijn of niet, maar ik ben alvast benieuwd hoe veel de 171.500€ dure elektrische Cayenne turbo nog waard is na 1 jaar.
nineelevenheaven zegt
Je zult maar blind een pre-order hebben geplaatst en dan zo’n mintgroene Hyundai Kona met een aftermarket Urus voorbumper op je oprit krijgen.
Wat een ontzettend saaie accountantswagens maken ze bij Porsche.
“So baut Mann Sportwagen”, das war einmal….
lecomte zegt
Oei, dit had vanalles kunnen zijn qua lijnen. Het had net zo goed een Xpeng of iets dergelijks kunnen zijn. Weinig onderscheidend.
haricot zegt
Technisch heel fraai, MAAAARRRR
Ik ben het zo eens met de anderen, wat een suffe auto wat uiterlijk betreft. Wat doen auto liefhebbers toch met die suffe SUV’s ….whats in a name?
Ooit kijken we er met schaamte op terug. Wel mooi voor chinezen, amerikanen en koreanen, die houden hiervan.
Johanneke zegt
Iedere SUV (vooral de elektrische) is nu toch gewoon een busje met een hoge motorkap? Snap niet dat de mensen boven mij zeuren om het uiterlijk. Koop dan een fraai gelijnde sedan of coupe als je dat zo belangrijk vind.
Zag gisteren de nieuwe Citroën C5 Aircross. Ook een busje met hoge motorkap. Een BMW iX? Een busje met lelijke hoge motorkap. Enzovoort enzovoort.
banderas zegt
Oef, hij is niet echt mooi he..?
arta zegt
Vette specs! Ik vrees alleen dat de Porschekopers hier niet op
Zitten te wachten.
Mijn configuratie; PTKAQPJ8
€205.071,36
Dat is veel geld, maar een basis 911 kost tegenwoordig al de wereld..
snelwin zegt
Ik rijd nu een bmw x5 m
Performance 2024. Ik krijg veel positieve reacties en ben in de race voor de Cayenne Turbo elektric. Puur door de snelheid. Maar ik vind hem van buiten niet mooi om versneld naar de dealer te rijden. Ik wacht nu wel wat de afschrijving doet in 2026 en h1 2027. Ook beter om nog 2 jaar in mijn huidige monster te rijden en kijken hoe de neue klasse x5 word. Keuze 2027 en door uiterlijk niet versneld dus
pignon zegt
Lijkt mij in de basis wel een goede aanbieding. Mooi interieur. Configurator al online?
gregorius zegt
Hoe je op een suffe auto toch nog elementen kan plakken die gewoon lelijk zijn. Die LED bar achterop ligt te hoog. Dat maakt t net een Chinees product.
Saai is op zich niet erg; maar verpest het dan niet met lelijke elementen.
Alsof de op zich prima vrouw van accounting opeens met roze-Uggs onder haar grijze pak komt binnenlopen.
Nee, dit kan niet. Jammer. Was ik net eigenlijk positief over de Jeep Recon, ben ik nu weer negatief over deze Cayenne.
Ook gok ik zo dat er nog wel een model tussen komen. 600 Pk lijkt een beetje op sweetspot van EVs qua marketing. Dan sta je met je 400 EV PKs (voor 110k Euro, voor opties) eigenlijk een beetje voor joker. 180k voor eentje met 800+pk, dan zit je dus in Lotus vaarwater. Dat ding vind ik dan weer ordinair-prachtig; ipv ordinair-saai van de Porsche.
Daar moet gevoelsmatig toch iets tussen in komen. Zal ook wel gok ik zo.