Elektrische Porsche Cayenne – wordt dit hem?

Verrassing, de elektrische Porsche Cayenne is hier en het is geen rotzooi.

Porsche zou toch weer op hun schreden terugkeren en minder elektrisch gaan doen. Ik kan me voorstellen dat je even in de war bent over deze nieuwe vierde generatie elektrische Cayenne.

Het is ook lastig voor fabrikanten. In 2035 zouden alle auto’s in de EU hartstikke elektrisch moeten zijn. Porsche schoot snel uit de startblokken en brouwde een schitterend strategisch plan waarin Taycan, Macan, Boxster en een SUV boven de Cayenne (K1) het elektrische hart van het Porsche gamma zouden vormen. En toen haakten de klanten (deels) af, zo hard gaat het nog niet met de elektrificatie van het wagenpark.

De Cayenne is een kurk

Wat moet je dan doen als fabrikant: er is maar één oplossing, op beide paarden wedden. Iets wat Porsche ook gaat doen. De huidige Porsche Cayenne E3 als benzine en plug-in hybride gaan nog meerdere updates krijgen. Daarnaast komt deze nieuwe elektrische Cayenne (E4), zodat je als klant de keuze hebt.

De Cayenne is ook onmetelijk belangrijk voor Porsche. Sinds de introductie in 2002 verkocht Porsche al meer dan 1,5 miljoen exemplaren. De gemiddelde Cayenne is ook geen scharrige instapper zonder opties, dus reken maar dat er geld wordt verdiend aan deze SUV.

De elektrische Cayenne

De basis van iedere auto is letterlijk en figuurlijk het accupakket. Natuurlijk krijgt de forse Cayenne een dito accupakket, de brutocapaciteit is een 113 kWh (netto zo’n 108 kWh). Het accupakket is netjes geïntegreerd in het chassis waarbij Porsche claimt dat ze minder ruimte en materiaal nodig hebben dan bij traditionele oplossingen (wat een vooruitgang dat we ook al traditionele EV’s hebben).

De 6 modules hebben totaal 192 pouch cellen en zijn voorzien van dubbelzijdige koeling. Als het nodig is, dan kunnen individuele modules worden vervangen, in plaats van de hele accu.

Uiteraard is het een 800 volt architectuur (de Taycan en Macan zijn dat ook al). Dat betekent lekker snelladen met een maximum van 400 kW. Nog belangrijker is dat de Cayenne “direct” na het inpluggen met 350+ kW gaat laden. Porsche belooft een schitterende laadcurve, tot 80% moet er 250 kW op het Fastned display staan.

Nog meer laadcijfers dan maar:

Bij een 400 volt paal haalt de Cayenne 200 kW.

Van 10-80% laden kan in 16 minuten

In 10 minuten laadt de elektrische Cayenne 323 km range erbij.

En als je maar (fors) investeert, dan is het stomme inpluggen thuis ook verleden tijd. De elektrische Porsche Cayenne kan namelijk draadloos laden met 11 kW. De efficiëntie is dan 90%, mocht je je daar druk overmaken. De typische Cayenne koper maakt zich daar vermoedelijk weinig zorgen over, het zijn niet direct hypermilers. Het hele pakket schijnt zo’n 7 mille te gaan kosten. Reken dit ajb niet terug naar het bedrag per laadbeurt, dan kom je er niet meer uit.

De WLTP-range dan: 642km voor de instap Porsche Cayenne Electric en tot 623km voor de Porsche Cayenne Turbo. Dat is dus ook prima.

Wat een lief snuitje

OK, het eerste puntje van kritiek. Het front van de elektrische Cayenne is mij net iets te lief. Waarschijnlijk ervaar je dit heel anders als de meer dan 1.000 pk sterke Cayenne Turbo je binnenspiegel van je A-segmenter opvult, maar toch.

Wel knap is dat er genoeg Porsche-DNA in het design behouden is. De lage neus met spatborden die iets hoger liggen, de daklijn, de stijlloze portieren, het helpt allemaal om het Porsche gevoel over te brengen. Nieuw zijn de verlichte Porsche letters achterop, dan hoeven de buren niet te denken dat je een nieuwe Touareg of Q7 hebt gescoord.

De kleur voor lancering heet Mystic green en is wel een beetje braaf, gelukkig kan je ook Paint to Sample (PTS) kleuren kiezen voor iets meer peper in je Cayenne.

Opvallend is dat de actieradius van de Turbo en de reguliere Cayenne Electric niet ver uit elkaar liggen. Dat heeft een duidelijke reden. Sinds de Macan maakt Porsche wat meer onderscheid tussen de overige modellen en de Turbo. Voor de elektrische Cayenne Turbo (ja dit klinkt stom, I know) zijn er ook aerodynamische verschillen.

Alle elektrische Cayennes hebben Porsche Active Aerodynamics (PAA) met “GTS” kieuwen in de neus en een adaptieve dakspoiler. Maar alleen de Turbo krijgt actieve aeroblades, die de achterzijde iets langer maken en dat helpt de stroomlijn. In het meest gunstige geval heeft de elektrische Cayenne een cW waarde van slechts 0,25. En dan komt er ook nog een elektrische Cayenne Coupé die een nog betere waarde gaat krijgen…

De elektrische Cayenne is achterlijk snel

De basis elektrische Cayenne is overigens ook geen stakker die standaard vierwielaandrijving heeft. Met launchcontrol heeft de Cayenne 442pk/ 835Nm en sprint in 4.8s naar de 100 (zonder launchcontrol 408 pk). De topsnelheid is 230 km/u en in 18,4s staat er 200 op de klok.

Dan de Turbo. Wow. Die heeft 857 pk, maar met launchcontrol 1.156 pk. Er is ook nog een pushtopass functie waardoor je 1.033 pk krijgt. Is de naam Cayenne Turbo irritanter of dit gegoochel met cijfers: laat het me weten in de comments.

Een auto die vijf man (M/V) en 781 liter bagage kan vervoeren, sprint naar de 100 in 2.5s. Een 911 Turbo S doet 0 naar 200 in 8.4s, de Cayenne Turbo in 7.4s…. Totaal onnodig, maar ik ga het wel uitproberen als ik de kans krijg. De topsnelheid is 260 km/u, zelfs de basis 911 Carrera gaat daar royaal overheen.

Zal de elektrische Porsche Cayenne lekker sturen?

Een overbodige vraag natuurlijk, maar het is wel een mooi haakje om iets over onderstel en technologie te vertellen. Porsche Active Suspension Management (PASM) met luchtvering is standaard, maar optioneel is de nieuwe Cayenne E4 met Porsche Active Ride uit te rusten.

Ondanks dat dankzij een recuperatievermogen van 600kW 97% van de dagelijkse remacties kan worden gedaan, zijn keramische remmen (PCCB) een optie op de Cayenne Turbo. Het officiële verhaal is dat je ze nodig kan hebben bij tijdens een stevige remactie met een volle accu tijdens een trackday. Ons geheimpje is dat de Cayenne koper graag de gele remklauwen heeft en er niet als een sloeber bij wilt rijden met normale remmen. Vooruit dan maar.

Het interieur: voor als een Macan te klein is

Porsche kleinste elektrische SUV zou best iets meer beenruimte achterin mogen hebben. Met een wielbasis van 3.023mm (+13cm) is dat issue opgelost in de elektrische Cayenne. Er is ruimte zat én de Cayenne E4 heeft standaard elektrisch verstelbare stoelen achterin (en ja er is ook nog een middelste derde zitplaats).

Binnen is het een groot schermenfestijn, zonder dat het storend wordt. De Cayenne is de Porsche met grootste schermoppervlak ooit, met een 14,25 inch bestuurderdisplay, optioneel 14,9 inch passagiersscherm en een groot middelste OLEDFlow display.

Voor het scherm zit een steun die niet meer de Ferry Pad mogen noemen, maar waar je wel je pols op kan laten rusten tijdens bedienen van het scherm. Andere highlights zijn het panoramadak met Sunshine Control en de verwarmde deurpanelen en armsteunen. Om het laatste stukje lichtgewicht DNA van Porsche definitief om zeep te helpen, zijn de stoelen achter elektrisch verstelbaar. Het is lekker luxe, dat wel.

Een Weissach pakket is er niet voor de Cayenne. Gelukkig biedt Porsche wel wat anders: je kan optie VA6 kiezen: een comfort kussentjes voor de achterstoelen. Stoer is anders, maar comfortabel is het vast wel.

Een echte Porsche heeft een frunk

De 992 GT3 RS is de uitzondering die deze regel bevestigd. De 911 heeft sinds de jaren zestig een bagageruimte voor, de Boxster en Cayman hebben hem ook, de elektrische Macan heeft hem en de elektrische Cayenne nu ook. Dat is goed.

De frunk is 90 liter groot, handig voor de laadkabel en andere troep die je weinig wilt gebruiken. De bagageruimte is namelijk 781 liter groot, dus voor de ruimte lijkt de frunk nauwelijks nodig. Mocht je toch nog dingen willen vervoeren die niet passen (een paard of een andere auto bijvoorbeeld), de Cayenne heeft een trekgewicht van 3.500 kg.

Prijs elektrische Cayenne: Is het duur of veel geld?

De instapper elektrische Porsche Cayenne is €109.900,-. De elektrische Porsche Cayenne Turbo is er vanaf €171.500,-. Het is absoluut veel geld, daar kunnen we het over eens zijn.

En toch is de elektrische Cayenne ook wel weer scherp geprijsd. De elektrische Macan kost in Nederland minimaal 86k, de stap naar de elektrische Cayenne is dan niet eens zo heel gek. De grote elektrische SUV’s van BMW, Mercedes, Lotus en Tesla kosten ook zomaar een ton en zijn dus niet wezenlijk goedkoper. Dan heb ik en jij waarschijnlijk ook liever de Porsche….

Mocht de prijs van de elektrische Cayenne net te gortig zijn… kijk nog even terug hoe we tegen de elektrische Macan als instapper aankeken.