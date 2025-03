Nieuwe Nissan-baas wil liefhebbersauto terugbrengen!

”Een echte autogek” moet Nissan er weer bovenop helpen.

Bij Nissan loopt het de laatste tijd niet top. En met niet top bedoel ik desastreus. Het merk zou nog maar een paar maanden te gaan hebben, zag een mogelijke fusie met Honda afketsen en nam definitief afscheid van het kroonjuweel uit het gamma. Over afscheid nemen gesproken: de grote baas heeft binnenkort zijn laatste werkdag.

Makoto Uchida liet vorige maand nog zien hoe hij Nissan weer op het rechte pad hoopte te krijgen. Blijkbaar was dat niet genoeg voor de overige bestuurders en investeerders. Uchida maakt op 1 april (geen grap, denken we) plaats voor Ivan Espinosa. En dat is een bijzondere kerel.

De nieuwe Nissan-baas

Espinosa werd in 2003 aangenomen bij Nissan. Hij promoveerde de afgelopen jaren naar zijn huidige functie als vice-voorzitter op het gebied van strategie en hoofd van de productplanning. Uchida heeft er vertrouwen in dat zijn opvolger het goed gaat doen. ”Espinosa is nog in zijn veertiger jaren en vol energie. Hij is ook een echte autojongen.”

De aanstaande baas mag natuurlijk ook nog even wat zeggen. De Mexicaan vertelt: ”Ik ben opgegroeid in Nissan. Deze reis heeft mijn liefde voor auto’s, passie voor de auto-industrie en natuurlijk mijn passie voor Nissan versterkt. Ik geloof echt dat Nissan zoveel meer potentieel heeft dan dat we vandaag zien. Ik kijk ernaar uit om te bouwen op het fundament dat degenen voor mij hebben gelegd.”

Dikke Nissans komen terug

Leuke marketingblabla, maar wat wil Espinosa nou echt? Uit eerdere interviews blijkt dat de Mexicaanse topman wat leuks in gedachten heeft. Zo droomt hij ervan om ”een kleine elektrische sportauto” te bouwen die ”wat betaalbaarder” is. ”Dit is iets dat we vandaag de dag een soort van missen. Dit is een van de dingen die de vlam terug kunnen brengen”, zei Espinosa een tijdje terug tegen Top Gear.

We hebben ook al een idee welke naam er dan op deze auto geplakt moet worden. Espinosa heeft namelijk ook al eens wat losgelaten over een nieuwe Silvia. Het terugbrengen van dit naamplaatje ”zal een uitdaging zijn, maar het is mijn baan om manieren te vinden om dit soort dingen te doen”, zei de Mexicaan destijds. Hij voegde toe: ”Ik denk dat het geweldig zou zijn voor klanten en het merk en als ik de juiste formule kan vinden, dan kunnen we ervoor zorgen dat het werkt.”

Een nieuwe Nissan Silvia

Destijds hechtten we weinig waarde aan zijn woorden, omdat het project nog in de kinderschoenen stond en Espinosa niet de enige was die de keuzes mocht maken. Maar ja, nu hij op de troon komt te zitten, is zijn invloed wel wat groter, toch? Bij het vorige interview wist de Nissan-topman ook al te melden wanneer we Silvia mochten verwachten. Als het plan er doorheen komt, dan zou de nieuwe Silvia tegen het einde van dit decennium klaar moeten zijn.

In de tussentijd moet Espinosa maar eens gaan kijken of ie een manier kan vinden om lakkleuren sneller te ontwikkelen.

Foto: Silvia gespot door @dutchstylez