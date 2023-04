Opgefriste Jeep Wrangler gaat Bronco’s keihard aanpakken

De opgefriste Jeep Wrangler moet de Bronco van repliek dienen.

De Jeep Wrangler is al jarenlang een iccoon. Tot voor kort had de auto min of meer het rijk alleen als het gaat om offroad iconen die een beetje betaalbaar zijn. Want hoe cool een Land Rover Defender of Mercedes-Benz G-Klasse ook is, die twee zijn intussen dermate duur geworden dat Jan Modaal er geen financiering voor kan krijgen.

Ford zag het met lede ogen aan. Het merk uit Dearborn besloot met de Bronco een raszuivere concurrent te maken. Iets dat heel erg goed lukt. De Bronco is namelijk niet aan te slepen. Ze worden geregeld voor meer dan de vraagprijs verkocht, ondanks dat de productie al flink is opgeschroefd. Het is dus de hoogste tijd voor een reactie van Jeep.

En dit is ‘m! De opgefriste Jeep Wrangler kon niet snel genoeg komen. Want ondanks dat de verkopers een A4-tje kregen van Jeep waarin stond op welke vlakken de Wrangler beter is dan de Bronco, is het wel tijd voor een update. De huidige generatie (de ‘JL’) gaat al immers mee sinds 2018.

Opgefriste Jep Wrangler

Het meest opvallend is dat het een subtiele doch effectieve facelift is. De Wrangler is natuurlijk nooit echt aangepast sinds ze Nederland ging bevrijden in 1945, dus logisch dat ze er niet te veel aan tornen. Het is duidelijk een modernere auto die ook overduidelijk herkenbaar is als Wrangler.

Bijzonder: de grille is KLEINER dan voorheen. Het moet niet gekker worden. Tevens zijn er nieuwe kleuren en wielen. Sterker nog, je kan de auto individueler samenstellen dan ooit.

Ook het interieur is aangepakt bij de opgefriste Jeep Wrangler. Zo is er een nieuw infotainmentscherm van 12,3 inch in diameter. Daarachter zit het nieuwe Uconnect 5 systeem.

Heel erg tof, het navigatiesysteem kent ook offroad-routes. Tot slot: de ronde luchtroosters zijn vervangen door vierkante.

Qua uitvoeringen kun je kiezen uit een korte Wrangler of een lange (de Unlimited). Ook kun je een kale en sobere ‘Willys’-versie krijgen, als hoedtik naar de genoemde originele Jeeps. Daarnaast is er een Sport S, Rubicon, Rubicon X en een High Altitude.

Aandrijflijnen

Vervolgens zijn er ook nog de bekende motoren voor de opgefriste Jeep Wrangler. Het begint bij een 2.0T met 270 pk, dit blok kennen we uit de Alfa Romeo Giulia (die dan 280 pk heeft).

De volgende stap is een 3.6 V6 met 295 pk. Topmodel is de ‘392’ waarbij dat getal staat voor het aantal kubieke inches: omgerekend 6.4 liter en met 485 pk enorm overpowered (en daardoor dus leuk).

De meest milieuvriendelijke versie (en dus voor ons het meest interessant) is de 4xe plug-in hybride. De vierpitter en V6 hebben standaard een handgeschakelde zesbak (zijn de Amerikanen gek op).

Een achttraps automaat is optioneel mogelijk bij die twee motoren en standaard op de V8 en de PHEV.

Geniet ervan zo lang het kan, want Jeep heeft aangekondigd het motorengamma flink op de schop te nemen. In 2025 zullen alle auto’s van het merk namelijk op zijn minst geëlektrificeerd zijn.

De opgefriste Jeep Wrangler beleeft nu zijn premiere op de New York Autoshow en zal later dit jaar bij de dealers staan. We gaan ervan uit dat het model ook naar Nederland komt. Hier zijn alleen de 4xe-varianten leverbaar.

