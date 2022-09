Jeep Recon is de Wrangler van de toekomst

Jeep kijkt vooruit en doet dat met de Recon, een serieuze offroader met de toekomst in het achterhoofd. Ook komt er een Wagoneer van de toekomst!

Zojuist nog liet collega @nicolasr jullie kennis maken met de eerste volledig elektrische Jeep. De Jeep Avenger is op zich een kek ding, maar je krijgt er meteen een soort Renegade-gevoel bij. Dat ‘ie is ontworpen als Jeep terwijl Jeep zelf ook wel weet dat niemand er een meter mee offroad gaat rijden.

Elektrisch offroaden

Dat terwijl aan de overkant van de grote plas offroaders weer helemaal heet zijn. Ford heeft een nieuwe Bronco, Toyota’s TRD Pro-modellen zijn niet aan te slepen en Jeep heeft al jaren gewoon nog de Wrangler voor je, alsof het weer 1945 is. Jeep weet dondersgoed dat daar kansen liggen, helemaal als je het een vleugje ’toekomst’ kan geven. Ziehier: de Jeep Recon, een volledig elektrische offroader voor de VS.

Jeep Recon

De Jeep Recon doet al gelijk denken aan een soort elektrische Wrangler. Sceptici zullen het jammer vinden dat het merk afstapt van de iconische ‘Willys’-voorkant, maar je moet toch ook een beetje vooruit kijken. De Recon is eigenlijk best een kek ding geworden.

Iets anders wat veel mensen zien zitten aan een Wrangler: met gemak kun je die auto ontdoen van zijn deuren, dak en zelfs voorruit. De Jeep Recon neemt dit over. De nieuweling is ontworpen met de offroader in het achterhoofd, dus krijg je ook robuuste bumpers met haken om een lier aan vast te maken, grote offroad-banden en bodembescherming van voor naar achter.

Capabel

Elektrisch offroaden biedt volledig nieuwe kansen en dus speelt de Jeep Recon daar gelijk in mee. Met iets wat Jeep een ‘e-locker’ noemt voor de assen, wordt differentiëlen blokkeren naar de elektrische aandrijflijn gebracht. Ook heeft Jeep hun terrain response systeem aangepast om beter samen te werken met een elektrische aandrijflijn. Volgens Jeep kan je met de Recon de Rubicon Trail doen zonder problemen. Uiteraard is dat waar de ruige Rubicon-modellen van de Wrangler naar zijn vernoemd.

De Jeep Recon is vanaf de eerste potloodstreep ontworpen als elektrische auto. Hij komt dus ook enkel als EV op de markt. Bestellen kan volgend jaar en dan zal je hem tegen 2024 op je oprit hebben staan.

Jeep Wagoneer

Naast de Jeep Recon komt er ook nog een elektrische Jeep voor Amerikanen die liever gewoon op verhard terrein rijden. Jeep bracht vorig jaar de naam ‘Wagoneer’ terug met een soort ultra-luxueuze SUV voor de Amerikaanse markt. Daar komt nu een elektrische variant van, al is het hoekige van de uitgaande Wagoneer vervangen door een strak en modern design.

600 pk

Voor de Jeep Recon zijn er weinig specs bekend, maar voor de Wagoneer zijn er al wel wat specs. Tenminste, waar Jeep naar streeft. Het gaat om 600 pk en een sprinttijd van 3,5 seconden naar 96 km/u. Op een volle lading kan je zo’n 400 mijlen, dus ongeveer 650 km, afleggen.

Ook de Wagoneer debuteert volgend jaar met een levering in 2024. De Jeep Recon en Wagoneer blijven dus in de VS, wij krijgen enkel de Avenger.