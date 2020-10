Jij kan 'binnenkort' deze Mullen MX-05 bezitten - Autoblog.nl

Maar wil je dat, een elektrische SUV die genoemd is naar een sportieve Mazda? De Mullen MX-05 nadert een volgend stadium.

Naamsbekendheid is belangrijk. Het is toch onbewust altijd een soort statement wat je maakt, de auto die je rijdt. Veel bekendheid zal de Mullen MX-05 nog niet hebben.

Elektrische SUV

En dat heeft hij wel nodig. Het recept is namelijk zo simpel als het maar kan. Een ietwat generiek design. Het is een SUV. Het rijbereik is met iets meer dan 500 km netjes, maar niet gigantisch. En dat dus van het bedrijf Mullen, wat je waarschijnlijk helemaal niet kent. Wij hebben één keer over ze geschreven in 2006. Sindsdien hebben ze de Dragonfly K50 ontwikkeld, een elektrische sportwagen. Ze zijn nog steeds bezig met iets op de weg krijgen. De elektrische MX-05 is wat dat moet worden.

Weinig concreet

Hoe ziet dat eruit? Bovenstaande afbeelding is één van de weinig foto’s en de enige die Mullen zelf heeft gedeeld van de MX-05. In grote lijnen een goed beeld, maar niet echt heel veel meer. Wel is er iets meer bekend over de specs en het termijn. De richtprijs ligt rond de 55.000 dollar. En dus de actieradius en dat van 0-100 in 3,2 seconden sprinten mogelijk is. Oh, en ten slotte: je kunt de auto vanaf nu pre-orderen. Het gaat trouwens om een puur Amerikaans product wat gebouwd wordt in Monrovia, California. Daar is een fabriek van Mullen tegen 2021 klaar om de auto’s te bouwen: de capaciteit moet hoog liggen. In het tweede kwartaal van 2022 wil Mullen de bestelde auto’s op de weg hebben.

Het klinkt allemaal goed genoeg, maar wel heel inwisselbaar. We zijn bijvoorbeeld heel benieuwd met welke USP’s het merk je naar de dealer wil lokken. We krijgen daar naar verluidt binnenkort meer informatie over. Denk jij zonder die informatie deze auto al te willen bestellen?