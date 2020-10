Renault 'SLR' ZOE is helaas niet wat het lijkt - Autoblog.nl

De afkorting mag dan SLR zijn: het is geen snelle Mercedes-McLaren, maar een Renault ZOE genaamd Série Limitée Rivièra.

Je kunt Frankrijk kennen van hun eten en drinken, de welbekende baguettes, kazen en wijnen. Als je dit leest, ken je Frankrijk waarschijnlijk van Peugeot, Renault, Citroën en Bugatti. En als je Nederlander bent, ken je Frankrijk meer dan waarschijnlijk als een mooi vakantieland. Vooral de kustgebieden kunnen rekenen op veel toerisme.

ZOEdition

Lekker weer, zon, zee, strand: noem het maar op. De Rivièra, het spreekt boekdelen. Het is tevens het thema van een speciale editie van Renault. Het canvas is de ZOE, de populairste EV van Renault. Recent werd de auto onder handen genomen en kun je voor weinig geld zo’n 390 km ver komen.

Edition One exit

Zoals vele merken bood Renault een Edition One aan. Deze is meestal maar een jaar in de omloop, het eerste leveringsjaar. Het idee is vaak om een volledig gevulde versie van de auto wat specialer te maken met een leuke naam. Geen paniek dus als je de Edition One niet hebt kunnen bemachtigen. De nieuwe editie van de ZOE moet je zien als de nieuwe Edition One, onder een andere noemer.

Rivièra

Die editie is in dit geval de nieuwe Renault ZOE Série Limitée Rivièra. Het doet ons denken aan de Fiat 500 Riva Edition. Diezelfde vibe is het dan ook. De kleuren zijn, zoals je kunt zien, wit (Blanc Quartz of Blanc Glacier) en blauw (de nieuwe exclusieve kleur Bleu Nocturne). Kies je voor één van de witte tinten, dan krijg je een donkerblauwe streep op de zijkant. Kies je juist voor donkerblauw, dan is die streep wit. Net zoals een Rolls-Royce. Chique!

De Renault ZOE Série Limitée Rivièra (afgekort SLR, maar geen snelle Mercedes) heeft ditzelfde thema in het interieur. Veel blauwe kleuren, net zoals het exterieur ofwel een donker- ofwel een lichtblauwe kleur. Accenten in hout moeten doen denken aan een scheepsdek, terwijl het motiefje in de stoelbiezen een zeiltouw moeten voorstellen.

Compleet

Dat alles wordt gecombineerd met standaard lederen bekleding, verwarmde stoelen en stuurwiel, Active Emergency Braking System en Bose-audio. Ook de 16-inch velgen zijn nieuw voor de Renault ZOE Série Limitée Rivièra. Prijzen starten vanaf 30.090 euro, maar dan moet je de batterij erbij huren. Wil je dat achter de rug hebben en de batterij kopen, dan ben je 38.290 euro kwijt.