IWC horloge vertelt deze mensen precies hoeveel sneller Verstappen is

Met dit IWC Horloge kun je precies zien hoe laat Max Verstappen een race wint.

Voor veel volwassen mannen is het het toppunt van succes uitstralen: een dik horloge. Een verzameling van metaal, glas en leer dat speciaal voor jou de tijd verklapt. En dat voor slechts duizenden euro’s. Een pauwenstaart voor om de pols moet toch kunnen? Dat een beetje Casio of Smartwatch in technologisch opzicht superieur is, doet er niets aan af.

Ondanks dat horloges vaak jarenlang hetzelfde doen, werken de horlogemerken maar wat graag met dure automerken. Bentley en Breitling was jarenlang een dingetje, Jaeger en Aston Martin mogen elkaar en Smart begon ooit als samenwerking tussen Swatch en Mercedes.

IWC horloge

AMG werkt al jaren samen met IWC. Dat leverde ons al eens de CLS 55 AMG IWC Ingenieur en SL63 IWC op. Nu is er een horloge dat debuteerde op de GP van Miami 2022. Het klokje heet voluit IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”. Het horloge is rond en voorzien eenbehuizing van 41 centimeter, dat van titanium gemaakt is. Niet alleen omdat het lichter is (of duurder), maar omdat het minder snel corrodeert.

Twee bandjes voor 7 mille

Je krijgt standaard twee bandjes bij de IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team”. Eentje is zwart, de andere is Petronas-groen. Dat laatste bandje kan de horloge-kenner bekend voorkomen, want die droeg Lewis Hamilton de afgelopen race en de beroemde persconferentie waarin hij maar liefst drie horloges droeg.

Omdat het horloge heel erg rond is en heel goed de tijd vertelt, is de prijs erg hoog. Omgerekend ben je zo’n 7 mille kwijt voor de armband met sponsoruitingen. Daar heb je een hoop Garmin-horloges voor en dan krijg je daar nog een Fiat Panda of Tipo Garmin bij ook!

