Jij mag geen scooters meer huren op Bali

Scooters huren op Bali is ganz verboten!

We hebben het allemaal eens gedaan op vakantie. Nee, we hebben het niet over vakantiebier, vakantieliefdes of vakantiestress. Het onderwerp van vandaag is het huren van een scooter. Je betaalt een klein bedrag per dag om vervolgens als Valentino Rossi, Sete Gibernau of Loris Capirossi over de wegen te scheuren.

Nou, dat vinden ze op Bali maar helemaal niets. Het Indonesische eiland heeft het helemaal gehad met de toeristen c.q. waaghalzen. Nou ja, niet het eiland fysiek zelf, maar de overheid op Bali.

Als je jezelf als toerist wil verplaatsen, dien je dat voortaan te doen met een reisagent in een auto (of busje). Het verhuren van scooters aan toeristen en dan ook ten strengste verboden.

Meneer Koster

Dat zegt meneer Wayan Koster. Hij is de gouverneur van Bali, dus hij heeft er wat over te zeggen. Koster heeft het sowieso helemaal gehad met de toeristen op het eiland. Ja, leuk dat ze de economie draaiende houden, maar hij ergert ze aan alle regels die toeristen overtreden.

Zo is het verboden om met blote bast aan het verkeer deel te nemen, maar doen de toeristen dat gewoon. Met name de mannen, schatten wij zo in.

Vanwege dit wangedrag heeft de gouverneur maar meteen een verbod opgelegd. In veel gevallen hebben de toeristen sowieso niet het juiste rijbewijs om op een scootertje te mogen rijden en vergeten ze helen te dragen.

Geen scooters huren of illegale arbeid verrichten (praktisch hetzelfde)

In hoeverre er echt een zwaar probleem met de toeristen is, is niet bekend. Af en toe gebeuren er inderdaad ongelukken. Om deze in de kop te drukken, wil de gouverneur zware maatregelen nemen door het visum van de betreffende toerist in te trekken. Dit geldt ook voor andere overtredingen, zoals illegale arbeid.

Hoe ze het gaan handhaven is niet bekend. Ook niet hoe de toerisme-sector van Bali erover denkt. Van alle eilanden in Indonesië is Bali verreweg het meest in trek. Op het eiland was juist het rondrijden met een scooter een populaire manier voor de toerist om het eiland te verkennen.

Fotocredit header: Tom Huyskens

Via: nu.nl

Meer lezen? Zoveel motor kun je kopen voor dat vakantiegeld!