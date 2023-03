LFA opvolger krijgt wel motorgeluid

Maar produceert de LFA opvolger een mooi motorgeluid?

Zo heel af en toe maakt Toyota een auto die compleet los staat van de rest van hun gamma. Denk aan de. Toyota 2000GT en uiteraard de Lexus LFA. Juist over die auto hebben wij brekend nieuws. Althans een opvolger van de LFA!

Ze zijn er namelijk mee bezig bij Lexus. Net als veel andere fabrikanten is het merk een beetje aan het aftasten wat ze moeten doen. Als je NU een supercar op de markt wil brengen, dan gebruik je liever een verbrandingsmotor. Die zijn (veel) lichter en leuker, over het algemeen.

Ontwikkeling kost tijd

Maar ja, bij Lexus kennen ze zichzelf en gaan ze nog wel eventjes over de ontwikkeling doen. Bij de vorige LFA duurde het ook een jaartje of 10 voordat het model dan eindelijk op de markt kwam.

Daarom dekt Lexus zich alvast in. De LFA opvolger gaat namelijk in eerste instantie een hybride zijn. Dan zal de auto halverwege zijn carrière in een larve kruipen om er vervolgens als geheel elektrische auto uit te komen. Dat bevestigen diverse Japanse bronnen op Best Car Web. De basis is het TNGA GA-L-platform. Deze zal voorzien zijn van een aluminium chassis en koolstofvezel koetswerk.

Dikke V8 voor LFA opvolger

De verbrandingsmotor is geen lijzige V6 Atkinson-motor, maar een volvette 4.0 V8 met twee turbo’s. Qua vermogen moet je denken aan zo’n 710 pk. Dan is er ook nog een elektrische motor om ervoor te zorgen dat de auto voor alle emissietests kan slagen. Het systeemvermogen zal rond de 950 komen te liggen.

De LFA-opvolger met V8 verwachten we in 2025 (als we de hoopvolle publicatie mogen geloven). Een jaartje later staat de elektrische variant op de planning. Qua prijs zal het net als zijn voorganger een dure auto worden. Reken namelijk op een vanafprijs van 3 ton zonder belastingen.

