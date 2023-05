Jij mag niet meer in Antwerpen op straat parkeren

Het is voor bezoekers van Antwerpen straks niet meer mogelijk om op straat te parkeren.

Je ziet het steeds meer. Steden die autoluw worden. Door het opnieuw vormgeven van de wegen, of door nieuwe wetgeving. Er valt wat voor te zeggen. Wandelen door een stad met weinig autoverkeer is bijzonder prettig. Maar je moet er ook nog komen. Dat laatste is toch vaak met de auto. In Antwerpen hoef je in elk geval niet proberen op straat te parkeren.

Parkeergarage of P+R

Nu kan dat nog ongestraft, dat is per 1 augustus afgelopen. Het stadsbestuur van Antwerpen wil niet langer dat bezoekers van de stad de auto op straat parkeren. Dit privilege is straks exclusief voor inwoners van de stad zelf met een vergunning. Daarmee hoopt de stad parkeerproblemen aan te pakken. Inwoners kunnen soms geen plekje vinden om te parkeren omdat de straat vol staat met auto’s van bezoekers.

De gemeente wil dat bezoekers van Antwerpen parkeren in de garage of op een P+R plek. Met de nieuwe wet is geen verzoek, maar een verplichting. Niet parkeren op straat is niet van kracht in de complete stad. Enkel in de zone tussen de Schelde en de Leien is de regel actief. Parkeer je toch in de straat dan riskeer je een boete.

Het stadsbestuur gaat ook parkeerautomaten in de actieve zones verwijderen. Het doel van de automaten vervalt immers. En in principe valt er wat voor te zeggen. Hoe vaak parkeer jij op straat als je een dag een stad bezoekt? Een parkeergarage opzoeken is vaak het meest logische om te doen.

Uitzonderingen

Ben jij een ondernemer en schiet je nu in paniek omdat je af en toe een lading moet lossen in het centrum: geen zorgen. Natuurlijk heeft de gemeente een aantal uitzondering opgesteld. Busjes en vrachtwagens mogen nog steeds parkeren om te laden en lossen. Ook zijn er uitzonderingen voor mantelzorgers, deelauto’s en voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart. Daarnaast mag je ook op straat parkeren als jij een inwoner van Antwerpen bezoekt. Dan moet die inwoner jouw bezoek wel aanmelden door het kenteken door te geven en betalen voor de parkeeractie.

Kortom, eigenlijk hoef je maar één ding in je oren te knopen. Per augustus parkeren in een parkeergarage in Antwerpen en niet meer op straat. Einde mededeling!

Foto: Lamborghini Aventador SV in Antwerpen via @s4l0w3 op Autoblog Spots