Nee, jij raadt écht niet wie er miljonair is geworden.

Het was zaterdag natuurlijk Koningsdag en je weet, bij een landelijke feestdag hoort een speciale trekking van de Staatsloterij. 20 jaar lang 250.000 euro netto per maand was de hoofdprijs. of 5 miljoen in 1 keer, als je de hoge piefen vriendelijk aankeek. En je raadt nooit wie die trekking heeft gewonnen…

Nee, dat klopt. De Staatsloterij maakt nooit namen van winnaars bekend, dus daarover moeten wij ook blijven gissen. Ondergetekende was het in elk geval niet, ik won de lieve som van 10 euro. Maar we blijven het proberen, ooit zal ik miljonair worden…

Maar goed, wie er wél miljonair is geworden, daar ging dit artikel over en aangezien je dat niet raadt, zal ik het maar vertellen.

Jij raadt nooit wie er miljonair is geworden

We hebben het over de Opel Corsa. Het huidige model is afgelopen week miljonair geworden. Dat wil zeggen, sinds de introductie ervan in 2019 zijn er dus meer dan 1 miljoen exemplaren van gebouwd én verkocht. En dat is in deze tijden op z’n minst knap te noemen, want ook de coronapandemie zat in deze jaren.

Goed nieuws dus voor de werknemers van de fabriek in het Spaanse Zaragoza, waar de kleine Opel van de band rolt. Dat hebben ze maar mooi voor elkaar. Sowieso heeft Opel het met dat model aardig voor elkaar, naar eigen zeggen staat de Corsa al jarenlang in de top 3 bestverkochte auto’s van Europa.

Goed, de laatste Opel Corsa is dus miljonair geworden. Hoort hij eindelijk bij zijn oudere soortgenoten die het familiekapitaal sinds 1982 behoorlijk hebben doen groeien. Want die waren allemaal al lang en breed miljonair. Sinds de geboorte van de Corsa zijn er in totaal namelijk zo’n 15 miljoen van verkocht. Zo, da’s best veel.

Grote schoenen om te vullen dus voor de huidige Opel Corsa. Maar dat zal hem weinig schelen, wie maakt hem wat als kersverse miljonair. Toch?