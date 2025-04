Die Max Verstappen toch…

Allereerst een disclaimer. Wij weten waar Max Verstappen volgend jaar rijdt is niet helemaal juist. Wij quoten slechts een goede bekende van hem die wel een idee heeft waar hij volgend jaar gaat rijden. Sorry. Maar ja, nu je toch hebt geklikt kun je dit artikel net zo goed even verder lezen, toch?

Ja, Racingnews365 heeft een gesprek met Franz Tost op de site gezet. Je weet wel, de oude teambaas van Max Verstappen bij Toro Rosso en later de opperbaas bij AlphaTauri. En die heeft er naar eigen zeggen verstand van.

Hij zegt dat Max de teams voor het uitzoeken heeft omdat hij gewoon drie tienden sneller is dan welke coureur ook in het veld. Zelfs met een perenkist als Red Bull staat Verstappen nog gewoon derde, terwijl hij al aan zijn tweede niet presterende teamgenoot bezig is.

Franz Tost zegt dat Mercedes de eerste optie is. Die hebben geld, een puike auto en een fanatieke teambaas, maar ook 1 probleem. Ze hebben niet echt ruimte voor Max. Kimi Antonelli en George Russell doen het prima en hebben beide een contract dat nog wel even loopt.

Dan blijven er twee opties over, aldus Tost. De eerste is Aston Martin. Die hebben namelijk bijna alle lichten op groen staan. Er is dankzij teameigenaar Lawrence Stroll meer dan genoeg geld. Niet alleen voor het salaris van Verstappen, maar ook om in de ontwikkeling van de auto te steken.

En dat is al gedaan. Adrian Newey is in dienst bij de groenen, net als Andy Cowell. Een meester in het ontwerpen en sneller maken van motoren. Daarover gesproken, Honda zal de Astons van de power gaan voorzien vanaf 2026. Max en Honda is een gouden koppel, weten we.

Maar het nadeel; Max krijgt een drol van een teamgenoot. Het zoontje van de baas die er echt alleen maar zit vanwege de centen van papa. 75 keer kwam hij al niet door Q1 heen en startte hij ergens in het achterveld. En slechte teamgenoten heeft Verstappen al genoeg gehad.

Blijft over Red Bull. Dat Max gewoon blijft zitten waar hij zit. Da’s de vurige wens van Franz Tost ook. Maar of dat gaat gebeuren weet zelfs hij niet. Het enige dat we wel zeker weten is dat Max volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Maar eigenlijk weten we dat zelfs niet.

Sorry…