Rijlessen gaan nu ook flink duurder worden

Alles is de schuld van Vladimir Vladimirovich Putin. Ook dat de rijlessen flink duurder gaan worden.

De oorlog in Oekraïne gaat nu ook jongeren raken. Althans, jongeren die oud genoeg zijn om rijlessen te nemen en hun rijbewijs willen halen. Nu zijn rijlessen nooit echt goedkoop geweest. Vrij logisch: het is vrij arbeidsintensief en de materiaalkosten zijn hoog. Denk met het eerste aan de rij-instructeur, die bijna altijd 1 op 1 lessen moet geven. En dan moet dat ook nog eens gebeuren in een auto.

Rijslessen flink duurder

En met die auto heb je dan kosten als motorrijtuigenbelasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en natuurlijk brandstof. De prijzen voor brandstof zijn de afgelopen weken flink gestegen. Dit zorgt ervoor dat de rijscholen ook duurder worden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Het is natuurlijk vrij simpel. Alle prijzen voor dit jaar zijn gebaseerd op een brandstofprijs van zo’n 1,70 per liter. Nu de prijs boven de 2,40 euro ligt, stijgen de kosten enorm voor de rijschoolhouder. Nu zijn er twee manieren om de prijs door te berekenen aan de klant. De eerste is simpel, je verhoogt het tarief. De tweede is de originele prijs met een brandstoftoeslag. Die tweede is iets transparanter en kan afgeschaft worden als men de accijnzen verlaagd of de benzine eindelijk goedkoper is.

Discussie

Of het wel zo eerlijk is om deze prijzen door te berekenen aan de consument, is nog even de discussie. Experts vinden namelijk dat deze prijsstijgingen onderdeel zijn van het ondernemersrisico. Dat wil zeggen dat de rijschoolhouders zelf een marge moeten incalculeren om zich tegen dit soort onvoorziene kosten in te dekken.

Maar volgens de rijschoolhouders is dat niet helemaal een eerlijke constatering. Het coronavirus heeft namelijk veel negatieve invloed gehad. Ten eerste duurde het behoorlijk lang voordat rijlessen weer doorgang konden vinden. Vervolgens zitten rijschoolhouders al met buitengewone kosten. Dat komt doordat het aantal afzeggingen vanwege corona behoorlijk hoog zijn. Die kunnen ze ook niet doorberekenen.