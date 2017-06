Range Rover Evoque (2011- heden) – occasion video & aankoopadvies

En of we een baby Range Rover wilden, de Evoque was nieuw niet aan te slepen.

Helemaal ongelijk hebben al die klanten niet, hoewel de Evoque meer mode accessoire is en niet perse het ruige van een Defender heeft. Interessant genoeg zijn het beide auto’s die amper buiten de gebaande paden te zien zijn, maar vooral worden gekocht vanwege de stoere uitstraling en hoge instap.

De Evoque is losjes gebaseerd op de Land Rover Freelander, maar heeft een stuk spannendere lijnen gekregen. De aflopende daklijn zorgt er dan wel weer voor dat de ruimte op de achterbank en in de achterbak. Bij de driedeurs coupé is dat nog erger, maar bij de in 2016 geïntroduceerde cabriolet is hoofdruimte in ieder geval geen probleem.

Onder de motorkap zijn alleen maar viercilinders te vinden en tot op heden ook slechts één (potente) benzine.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan zo’n 180 Range Rover Evoques te koop. De prijzen beginnen bij 26 mille en lopen op tot 90 duizend euro. Slechts een kwart heeft een benzinemotor, een derde heeft een handbak en de meest aangeboden carosserievariant is de vijfdeurs.

Pluspunten

De naam Range Rover

Styling

Hoge instap

Aandachtspunten

De Evoque is weer eens zo’n interessante auto die vrij beroerd scoort in betrouwbaarheidsonderzoeken, maar waarvan ook veel eigenaren verklaren alleen maar voor reguliere beurten bij de garage te komen.

Carrosserie en interieur

De lederen bekleding is nogal slijtagegevoelig.

De driedeurs coupé heeft een steiler aflopende daklijn en is daarmee minder ruim dan de vijfdeurs.

Onderstel

Bonkende of rammelende geluiden uit het onderstel kunnen worden veroorzaakt door stabilisatorstangrubbers en/of draagarmrubbers.

Aandrijflijn

De negentraps ZF automaat (vanaf 2015) heeft nog wel eens een eigen wil. Het terugschakelen is erg langzaam. Zorg er in ieder geval voor dat de bak de laatste software heeft.

Elektronica

Het boutje van de hoofdzekering kan los raken en dat veroorzaakt soms diverse elektronische storingen.

De achteruitcamera kent zo’n zelfde truc. Door een kapotte cameramodule kunnen diverse meldingen optreden tot aan kapotte dynamo aan toe.

Controleer of de airco koude lucht blaast, defecten aan de airco komen nog wel eens voor.

