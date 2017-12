Deze Carrera GT eist de aandacht op de LA Autoshow

Deze kleur is niet te missen.

Als je niet tevreden bent over de kleur van je auto, kun je dit ‘probleem’ tijdelijk aanpakken door het voertuig te laten wrappen. Wil je het écht goed aanpakken, dan laat je de auto overspuiten. Bij exclusieve auto’s is dit meestal geen goed idee als het gaat om de restwaarde, maar daar had de eigenaar van deze Porsche Carrera GT (rijtest) lak aan.

Deze Carrera GT is namelijk van filmproducer en YouTuber Alejandro Salomon. Het was oorspronkelijk een grijze Carrera GT. De Mexicaan liet de Porsche in een tint wrappen, dat moest lijken op de legendarische Ruby Red-kleur van Porsche. Na een tijdje met de wrap te hebben rondgereden, besloot Salomon om de auto compleet te laten herspuiten. Galpin Auto Sports (bekend van MTV’s Pimp my Ride met Xzibit) kreeg de taak om de auto om te toveren. De auto werd gespoten in Ruby Red. Ook delen van de motor en enkele delen in het interieur werden van de opvallende kleur voorzien.

Vorige week was de auto klaar en vanaf heden is de Carrera GT te bewonderen op de Los Angeles autoshow.

(skip naar 14:50)



Fotocredit: G.A.S via Facebook, Salomondrin via Instagram