BREEK: Jaguar EV-merk over vier jaar! - Autoblog.nl

Jaguar wordt een EV-merk en gaat die goddelijke V8 vaarwel zeggen.

Zijdezachte twaalfcilinders, zingende zes-in-lijn motoren en grommende achtcilinders. Jaguar was (en is) vaak in staat een verbrandingsmotor net dat beetje extra mee te geven. Die tijdens zijn binnenkort voorbij, want binnenkort is Jaguar een EV-merk.

Jazeker, het merk met de roofkat gaat vanaf 2025 enkel en alleen elektrische auto’s verkopen. Dat is een belangrijk aspect van de nieuwe ‘Reimagine’-strategie, waarmee Jaguar hoopt een florissante toekomst tegemoet te kunnen gaan. Jaguar gaat hard aan de slag om een EV-merk te worden, van elk bestaand model moet er een elektrische variant komen. In de komende vijf jaar zullen er vijf nieuwe elektrische Jaguars wordt geïntroduceerd. Daarbij komt er nog één volledig elektrische Land Rover.

Jaguar wordt EV-merk over 4 jaar

Over Land Rover gesproken, ook die gaan aan de EV. Echter, volgens Thierry Bolloré (de JLR CEO die het nieuws aankondigde) heeft Land Rover 5 jaar langer de tijd.

In 2030 moeten alle Land Rovers elektrisch zijn. Voor deze transitie van Jaguar Land Rover komen er drie nieuwe platforms. Twee voor Land Rover en een EV-platform voor Jaguar.











Het MLA-platform (Modular Longitudinal Architecture) is ontworpen voor auto’s met een verbrandingsmotor en elektromotor (plus bijbehorende accu). Dan komt er voor Land Rover ook een EMA-platform (Electric Modular Architecture). Dit is een platform voor elektrische auto’s waarbij er nog een kleine verbrandingsmotor aanwezig is (waarschijnlijk als een soort range-extender).

Bestaande modellen

Over de exacte modellen was Bolloré minder duidelijk. Bestaande namen worden opgevolgd door een elektrische versie. Er zullen wel een paar minder populaire modellen gaan verdwijnen. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de diesel zijn langste tijd heeft gehad.

Er zijn net een paar geweldige zes-in-lijn dieselmotoren geïntroduceerd voor de Defender, Discovery, Range Rover en Range Rover Sport. Deze motoren zullen in 2026 worden uitgefaseerd, net als alle andere zelfontbranders van het concern. Voor mensen die grotere afstanden rijden, gaat Jaguar investeren in waterstoftechnologie. Nu het puntje bij paaltje komt, lijken veel fabrikanten waterstof alsnog een kans te willen geven. Ook Hyperion, Grenadier, Hyundai, Hopium, Toyota en BMW hebben bovengemiddeld interesse in de technologie.











Als laatste hebben we nog de Jaguar XJ. Daarvan is nu ook meer bekend gemaakt. Die elektrische sedan waarmee Jaguar jarenlang aan het testen was, komt er niet. Dat model is helaas geschrapt. Bolloré laat weten dat de naam XJ zal blijven, maar dat de auto waarop de badge staat niet op een XJ zal lijken.