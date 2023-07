Brits model geëlektrocuteerd tijdens foto’s met Kia

Gelukkig was het de bedoeling: voor een fotoshoot met een Kia EV9 liet Brits model Jodie Kidd zich elektrocuteren. Alles voor de foto’s.

Als je wel eens op YouTube zit, doet de naam Jodie Kidd je wellicht een belletje rinkelen. Tegenwoordig heeft deze Britse dame namelijk een YouTube-kanaal genaamd Kidd in a Sweet Shop waar ze aardig gave uitnodigingen krijgt om dingen te filmen. Kidd heeft namelijk al lange tijd een band met auto’s, ook al is ze bekend geworden met modellenwerk.

Fotoshoot

Nergens komen die werelden zo samen als bij een fotoshoot tussen mens en auto. Dus toen Kia dat wilde doen met hun nieuwe EV9 en Jodie Kidd, was het antwoord ‘ja’. Wel met een twist. Jodie Kidd werd met een miljoen volt geëlektrocuteerd voor de foto’s. Normaliter is zo veel elektriciteit natuurlijk een pijnlijke manier van sterven, maar met een soort maliënkolder voor je hele lichaam met een kooi van Faraday kan je ervoor zorgen dat je die krachten afstoot.

Het resultaat is best gaaf, omdat door de gigantische stroomstoot de bliksemschichten uit de handen van Kidd schoten. Wel was het volgens het Engelse model een spannende (har har) en erg surreële ervaring.

Er was later ook nog tijd voor Jodie Kidd om in een niet-shockbestendige uitdossing wat foto’s te pakken met de Kia EV9 en één van die foto’s werd middels computersoftware zo aangepakt dat de eerste bliksemfoto’s gecombineerd werden met de tweede.

Promotie

Uiteraard is deze uitgebreide fotosessie met Jodie Kidd een manier voor Kia om de EV9 extra in het zonnetje te zetten. Deze uit de kluiten gewassen SUV is dit jaar onthuld en komt later dit jaar nog het straatbeeld van Nederland verrijken. Gelukkig heeft Kia het accupakket goed beveiligd en hoef je niet bang te zijn dat jij een miljoen volt moet kunnen weerstaan om met de EV9 te kunnen rijden.