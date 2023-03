Ook de Kia EV9 krijgt een bloedsnelle GT-versie

Met z’n zevenen keihard gaan in een Kia: het kan binnenkort gewoon.

Het kan snel gaan. En dan hebben we het niet over de Kia EV6 GT, maar over de ontwikkeling van Kia. Een aantal jaar geleden was het nog een suf merk en nu hebben ze gewoon een auto die Porsches het leven zuur kan maken.

We zullen de cijfers nog even oplepelen: de Kia EV6 GT beschikt over twee elektromotoren die goed zijn voor 584 pk en 740 Nm aan koppel. Daarmee knal je in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u. In een Kia.

De EV6 GT is niet de laatste Kia die dit label krijgt. De grote baas van Kia heeft namelijk aangekondigd dat er ook van de kersverse EV9 een GT-versie komt. Mocht je het gemist hebben: de EV9 is de nieuwe elektrische zevenzitter van Kia.

Over de specificaties doet de baas van Kia nog geen boekje open, maar het ligt voor de hand dat de EV9 GT dezelfde aandrijflijn krijgt als de EV6 GT. Vanwege het extra gewicht zal de EV9 iets trager zijn, maar het wordt waarschijnlijk alsnog een kanon.

De snelste versie van de EV9 die je nu in eerste instantie kunt krijgen is de AWD, met 383 pk en 600 Nm aan koppel. Dit is ook al een redelijk vlotte gezinsauto, die in 6 tellen de 100 km/u aantikt.

Met de EV6 GT kun je nog best een leuk potje sturen, maar daar zal de EV9 GT toch iets te lomp voor zijn. We hebben het namelijk over een gevaarte van 5 meter lang. Het gewicht is nog niet bekend, maar dat zal ook niet mals zijn.

Desalniettemin belooft de EV9 GT een hele leuke gezinsauto te worden, die weinig concurrentie heeft. Op dit moment zijn de enige snelle EV’s met een derde zitrij de Model X Plaid en de EQS SUV, maar die zijn allebei peperduur.

Als je wel trek hebt in een refocontainer die Porsches bij kan houden moet je nog wel even geduld hebben. De introductie van de Kia EV9 GT staat namelijk pas voor begin 2025 gepland.

