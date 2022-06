Grijp je kans: Autobloglezer verkoopt uniek speelgoed op Marktplaats

Van deze Lotus 3-Eleven op Marktplaats ga je echt geen tweede vinden in Nederland.

Sommige auto’s zijn leuk zonder reden. Nee, je hebt inderdaad in het dagelijks verkeer niet echt heel veel aan een auto zonder dak en voorruit die straf geveerd is en moeite heeft met drempels. Want wanneer ga je nou echt het circuit op?

Leukste nutteloze auto

Dat een auto geen nut heeft betekent niet dat het niet leuk is. Het bewijs daarvan is één van de meest unieke auto’s in Nederland. Autobloglezer Roy is verantwoordelijk voor het binnenhalen, onderhouden en nu verkopen van de enige Lotus 3-Eleven die ooit een Nederlands kenteken heeft gekregen.

Lotus 3-Eleven

Allereerst: ken je hem nog, de Lotus 3-Eleven? Het is de ultieme editie van de Lotus Exige in diens momenteel uitgaande generatie. De 3.5 liter V6 die normaliter zo rondom de 350 pk levert, levert in de 3-Eleven niet minder dan 416 pk. Ook betekenen de ontbrekende onderdelen dat er nog meer gewicht bespaard is en je op zo’n 925 kg uitkomt. Rijden zonder helm mag in theorie, maar je bent dan wel een uithangbord voor vliegen. Zoals gezegd, praktisch is de Lotus 3-Eleven op Marktplaats absoluut niet.

Enige in Nederland

De Lotus 3-Eleven was bedoeld als speciaaltje voor de Engelse markt. Er zouden, hoe gepast wil je het hebben, 311 stuks van gebouwd worden. Lotus staakte de productie echter bij minder dan 200 exemplaren. Zodoende was het apparaat aardig zeldzaam en is importeren ook even wat werk. Roy zegt zelf: wees maar blij dat dit alvast voor je gedaan is, want makkelijk is het niet. Maar het is hem gelukt om deze 3-Eleven als enige van zijn soort hier op kenteken te krijgen: nu kun jij er ook van genieten.

Lotus 3-Eleven te koop op Marktplaats

Want, zoals gezegd, staat deze Lotus 3-Eleven te schitteren op Marktplaats. Het exemplaar is uitgevoerd in Vortex Grey met zwarte gegoten aluminium velgen. Rondom deze velgen zitten nieuwe Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Ook de andere onderhoudsgevoelige zaken zijn, ondanks de kilometerstand van slechts 11.900 km, goed bijgehouden. Roy durft dit zelfs de best onderhouden Lotus 3-Eleven van Europa te noemen. En tegelijkertijd de goedkoopste.

Leuk is het zeker, tenzij je van plan bent om dagelijks woon-werkverkeer te doen. Dus is het meer een soort speelgoed en dan is het een duur projectje. Roy wil namelijk 125.000 euro vangen voor de Lotus 3-Eleven op Marktplaats. Gelukkig is hij verder niet de moeilijkste, dus er mag bemiddeling tussen komen van de Lotus dealer. Of je mag zelf alles inspecteren. Duur, maar wel uniek. Waarom verkoopt Roy het apparaat na er maar een paar maanden in gereden te hebben? Omdat hij vele van dit soort auto’s heeft gehad, waaronder een KTM X-Bow, een BAC Mono en meerdere Ariel Atoms. Dat laatste is dan ook de reden: er is een Ariel Atom 4 onderweg en die moest er eigenlijk eerder komen in plaats van deze 3-Eleven. Wel iemand waarvan je zo’n auto wil kopen, lijkt ons. Je slag slaan kan op de Marktplaats advertentie van de Lotus 3-Eleven.