John de Wolf met de BMW 2002 naar Rome?

Marketeers zijn ook maar mensen he….

Stel het je eens voor, een brainstormsessie bij Feyenoord en de lokale BMW dealer. “Feyenoord en BMW he, zijn er nog raakvlakken voor een leuke video?”. Ja, het hele elftal van Feyenoord rijdt natuurlijk in een privatelease 1 of 2 Serie. Maar dat is niet zo sexy.

Iets met het verleden dan? Iets met (on)verwerkt leed misschien? Een verloren finale tegen AS Roma. Ja, maar dan wel koppelen aan succes hè, want er moet wel een positieve vibe van uit gaan.

Om kort te zijn: Feyenoord pakte in 2002 een Europese prijs en BMW had de legendarische BMW 2002. 1+1 = 2 dachten ze bij Feyenoord. En nu ze vanavond voor revanche kunnen gaan in de Kuip tegen wederom AS Roma was vandaag ook het moment om de video te lanceren. John de Wolf nemen we gewoon op de koop toe!

Anderzijds, best een sfeervolle video en we zitten vanavond niet voor niets in de Kuip, dus hup Feyenoord.