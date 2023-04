Video: Speeddating tips voor je leaseauto!

Een elektrische auto kiezen is nog niet zo makkelijk. Maar wat als je kort na elkaar kennis kunt maken met verschillende kandidaten?

Speeddating, maar dan met auto’s. Dat kan! Wouter doet het voor. Niet zo heel erg gek natuurlijk om een elektrische auto uit te kunnen proberen en eventueel gemakkelijk over te stappen naar een ander model.

Dit is mogelijk bij Blankert Shortlease. In de video legt Wouter uit hoe het in zijn werk gaat.