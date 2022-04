Deze oude BMW is uitermate goed voor het milieu

Deze BMW is oud, maar toch heel goed voor het milieu.

Over het algemeen worden nieuwe auto’s als beter voor het milieu gezien dan oude auto’s. Dan gaat het niet alleen om EV’s, maar ook om auto’s met een moderne verbrandingsmotor. Eisen voor emissies worden telkens scherper gesteld, dus er zit natuurlijk een kern van waarheid in deze gedachtengang. Wat dat betreft is het ook raar dat mede door torenhoge belastingen op auto’s in Nederland, Jan Modaal het moet doen met een gebakje van gemiddeld 11 jaar oud.

Oud is goed?

De strengere eisen hebben echter ook nadelen. Soms blijken innovaties juist tot ongewenste effecten te leiden. Zo wordt directe inspuiting wel gelinkt aan uitstoot van extra fijnstof. Tevens zijn er velen die van mening zijn dat zo’n moderne turbotor veel minder lang meegaat dan een oudere motor met lekker veel inhoud. Dat werkt mee aan een soort wegwerp-mentaliteit, die natuurlijk absoluut niet duurzaam is.

Klassieker die goed is voor het milieu

Een ‘oplossing’ die we al vaker gezien hebben voor deze kwestie, is de klassieker met elektrische aandrijving. De epische stijl en klasse van zo’n oude auto wordt dan behouden, evenals de plaatwerkdelen die niet op de sloop belanden. Milieuafficionados kunnen je echter ook niet de maat nemen vanwege de geurige dampen die de motor uitstoot.

Lichtgewicht

Bavaria Econs heeft dit trucje nu toegepast op de BMW 2002. De blepper is inmiddels stokoud, maar met een elektrotorretje onder de kap word je uit geen enkel stadscentrum geweerd. De motor ligt in dit geval achterin de auto en drijft -uiteraard- alleen de juiste wielen aan. Extra premium dus. Hoewel de motor maar 161 pk levert, motiveert deze de auto toch om in 6,2 seconden naar de honderd te snellen. De auto weegt ondanks de accu’s namelijk maar 1.150 kilo. De beloofde actieradius is 290 kilometer.

Elektro of Econ

Althans, deze cijfers gelden voor de 2002te ‘Elektro’. Er komt echter ook meteen een speciaaltje, in de vorm van de 2002te ‘Econ’. Deze heeft 250 pk, met de hand uitgeklopte spatschermen en een interieur dat volledig is opgetrokken uit duurzame materialen. Met dat laatste wordt in dit geval dan niet PFAS bedoeld, want dat is iets té duurzaam in letterlijke zin. Koop dan?