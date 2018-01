Haagse popo moet parkeerboetes doorscheuren door vormfout

Wat doet dat met jouw gevoel voor rechtvaardigheid?

Mijn onderbuik denkt in eerste instantie vaak ‘ha, stelletje koddebeiers, vissen jullie mooi achter het net’ als ik verhalen als deze hoor. Dit sentiment vloeit waarschijnlijk voort uit de gedachte dat ‘wij’ automobilisten een kudde opgejaagd wild vormen, geterroriseerd door de lange arm van het CJIB. ‘Ga boeven vangen!’

Maar vervolgens treedt de grijze massa in werking met noties als ‘de maatschappij dat zijn wij’. Als iedereen maar probeert onder de regeltjes uit te komen, blijft er een enorme puinbende over. Of de balans naar het gutturale of cerebrale uitslaat is per geval verschillend. De Hagenaar die in dit geval onder twee parkeerboetes van in totaal ruim 120 Euro uitkwam, is bijvoorbeeld nét iets te gewiekst om de vlag uit te hangen voor de volgende overwinning op ‘het gezag’. Dat wil zeggen, in mijn ogen. Wellicht denk jij daar heel anders over.

Wat wil namelijk het geval: de boetes die de man ontving voor het onbetaald parkeren in een straat waar hij wel had moeten betalen, werden opgelegd met behulp van een gemeentelijke scanauto. Het bleek echter dat het GPS-systeem in de scanauto niet helemaal top werkte en de locatie van het vergrijp verkeerd heeft vastgelegd. In plaats van de straat aan te geven waar de auto daadwerkelijk stond, werd als locatie en plein aangegeven in de stad achter de duinèh. Op dit plein hoef je niet te betalen om je auto te parkeren.

De rechtbank oordeelt dat omdat het adres op de boetes niet juist is, de boetes verscheurd moeten worden. Ben jij blij voor deze notoire wanbetaler, of kwaad op de politie dat ze hem niet zorgvuldiger bestraft hebben? En vecht je zelf weleens boetes aan? Laat het weten, in de comments!