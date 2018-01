Goed nieuws voor Blu Curacao-liefhebbers

Awó, mi bròder. Ki wega tin anto?

Het ooit zo trotse Koninkrijk der Nederlanden is omdat we een stel politiek correcte heikneuters zijn inmiddels afgebrokkeld tot slechts een schim van zichzelf, maar gelukkig hebben we nog een paar eilandjes over in de Caraïben. Na de stemmingen over onafhankelijkheid van 2010 zijn Saba, St. Eustachius en Bonaire ‘bijzondere gemeenten’ geworden van Nederland, terwijl Curacao en (de helft van) St. Maarten nu ‘autonome landen’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden, net als Aruba dat al in 1986 deze status kreeg.

Aan hoe het precies zit met de wetten en regels die gelden in de verschillende gemeentes/landen zal ik mijn vingers niet branden, uit vrees dat de juristen onder de reaguurders brandhout maken van mijn woorden. Maar het is duidelijk dat zaken op de eilanden soms wat anders verlopen dan we ‘hier’ gewend zijn, of dat nou aan de regels zelf of aan de invulling daarvan ligt.

Maar op een vlak wordt het verschil binnenkort keihard gladgestreken. In Willemstad gaat het feest Dey nanga neti door. Als de muziek ophoudt is de verleiding groot om enigszins beschonken toch in de auto te stappen. Tot voor kort kwam je daar meestal mee weg. Alleen als je brokken maakte, nam de politie bloed af om vast te stellen of je alcohol gedronken zou hebben. Doch volgens Curacao Nieuws ligt er inmiddels concept-wetgeving voor alcoholcontroles klaar.

Als de wetgeving wordt aangenomen door het parlement, vindt het ademanalyse apparaat binnenkort zijn weg naar de eilandnatie om alcoholcontroles uit te voeren. Dat lijkt ons goed nieuws, want met je zatte kop over het strand terugzwalken naar je (vakantie)huis wordt er een stuk veiliger door. Bovendien kijken we vast uit naar de nieuwe TV-serie Wegmisbruikers Curacao.