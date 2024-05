Dit is de nieuwe Mansory Lambo Urus van Enzo Knol

Enzo Knol heeft zichzelf de meest asociaal dikke versie van de Lamborghini Urus aangemeten, namelijk eentje uitgedost als Mansory Venatus.

Dagelijks van voor tot einde je leven vastleggen op video, je moet het maar kunnen. Enzo Knol doet het in ieder geval al meer dan tien jaar en het heeft de 30-jarige vlogger geen windeieren gelegd. Toen het balletje ging rollen besloot Knol zijn centen ook te besteden aan auto’s, met onder meer een Porsche Panamera en Jeep Grand Cherokee Trackhawk als gevolg.

Urus

Inmiddels is Enzo Knol al jaren in zijn nopjes met een Lamborghini Urus die hij kocht in 2019. Daar is flink mee gereden, er staat volgens de vlogger meer dan 200.000 kilometer op de teller. Die auto moest echter het veld ruimen. Inmiddels heeft Knol een Tesla Model X als praktische familieauto en, gek genoeg, een Lamborghini Urus. De ‘opvolger’ genaamd S, al was het idee om die niet standaard te houden.

Mansory Venatus

Het resultaat daarvan is vandaag onthuld op het Supercar Madness-evenement op het TT-circuit in Assen. Enzo heeft zijn Urus S namelijk een Mansory Venatus-bodykit gegeven. Deze zeer heftige Mansory-onderdelen maken de Urus nog asociaal modervetter dan ‘ie al was. De auto is momenteel zwart met rode accenten, maar het zou ons niks verbazen als er binnen de kortste keren bijzondere kleuren op worden gewrapt, net zoals de vorige.

Het enige beeld van de Urus van Knol is onderstaande video via de socials van Supercar Madness, inclusief de doelgroep van Knol die participeert aan de onthulling. Leuk man.