Koop de 1.000 pk sterke Porsche 993 van Jon Olsson!

Jon Olsson verkoopt nu alweer zijn droomauto: een Porsche 993 met een GT2 Evo-kit en 1.007 pk.

Jon Olsson kennen we als iemand die veel auto’s koopt, maar toch heeft hij geen enorme collectie. Hij verkoopt zijn auto’s namelijk ook weer vrij snel. Eerder deze maand ging Jon Olsson’s Rolls-Royce Phantom EWB nog in de verkoop en nu gaat de volgende er alweer uit. Deze keer is het zelfs zijn droomauto.

Het betreft een Porsche 993, maar niet zomaar eentje. Dit exemplaar heeft een GT2 Evo-bodykit, een vermogen van 1.007 pk en 1.299 Nm aan koppel. Omdat de auto helemaal gestript is, bedraagt het gewicht slechts 1.083 kg. Terwijl de auto wel gewoon straatlegaal is. Als dit geen ‘widow maker’ is weten wij het ook niet meer.

Hoewel Jon Olsson meermaals heeft geroepen dat dit zijn droomauto is doet hij de auto toch na een jaar alweer weg. De reden? Hij moet dit jaar veel geld uitgeven aan een huizenproject. O ja, en hij zit in een scheiding. Ook als je Jon Olsson heet gaat het leven niet altijd over rozen.

Het kan overigens zijn dat Jon Olsson nog een 993 met GT2 Evo-kit achter de hand heeft. Hij had namelijk eerder al een rood exemplaar gekocht. Die hebben we nog niet te koop zien staan, dus wellicht staat die nog ergens in zijn garage.

Hoe dan ook, deze witte gaat er in ieder geval uit. De auto staat te koop op mobile.de, maar je moet wel in Zweden zijn als je hem op wilt halen. De vraagprijs is €235.000. Dat is veel geld voor een 993, maar je bent in ieder geval goedkoper uit dan wanneer je een nieuwe 992 GT3 koopt. En die is waarschijnlijk minder spectaculair.