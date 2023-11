Koop de Jeep Trackhawk van notoire hardrijder Enzo Knol

Deze Jeep Grand Cherokee Trackhawk, de ex van Enzo Knol, staat te koop. Knolpowerrrr. Of zoiets. Het lijkt ons een betere koop dan de Lambo van Rikkert.

De wondere wereld van jijbuis leent zich extreem goed voor nieuwe entertainers om een dikke boterham te verdienen. Als je niet heel veel schaamte had en er vroeg bij was, rolden de kliks en dus reclame-inkomsten dik binnen. Vervolgens kan je met die inkomsten weer de nodige bizarre stunts uithalen. Die je dan weer kan filmen en delen op Youtube. Mr. Beast en WhistlinDiesel heeft het geen windeieren opgelegd. En ook in Nederland zijn er een paar jonge Youtube-miljonairs.

Enzo Knol is een van hen. Hij maakt content waarin hij zijn eigen leven deelt. Of misschien niet meer, eerlijk gezegd houden we dat allemaal niet zo in de gaten. De laatste keer dat Enzo voorbij kwam op deze site was nadat hij de politie voorbij kwam in zijn Porsche Panamera. De beste mans betere helft reed een beetje hard en Enzo deed daar vervolgens een klein beetje bijdehand over jegens de hermandad.

Heel spannend was het allemaal niet, maar ja als je dan toch een ‘voorbeeldfunctie’ hebt voor de beïnvloedbare jeugd, staat Jan en Alleman al snel te deugen natuurlijk. Om vervolgens diezelfde beïnvloedbare jeugd allerlei aparte baanbrekende doch twijfelachtige nieuwe inzichten over biologie te leren waarschijnlijk, maar goed.

Enzo Knol dus. In den beginne deed de beste man het nog met een Tiguan, maar inmiddels is hij binnen de Volkswagen hiërarchie opgeklommen naar de Porsche’s. Tussendoor heeft Knol echter de gaafste auto uit zijn autoleven gehad. Namelijk een Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Deze blepper van de Amerikaanse tak van Stellantis (toen nog FCA), heeft onder de kap de geblazen V8 uit de Dodge Challenger en Charger Hellcat. Fans weten dan genoeg: het gaat om een bonkige 6.2 liter unit met een gigantische supercharger erop. Chrysler/Dodge maakten er een soort -har har- challenge van om dat blok in alles te lepelen wat ze in de showroom hadden staan. Dus kwam er ook een Durango met Hellcat-motor, een RAM met Hellcat-motor en het onderwerp van dit bericht: de Grand Cherokee Trackhawk met Hellcat-motor.

Het resultaat laat zich raden. Ongeacht hoe lomp en zwaar een auto is, met 710 pk ga je best wel rap zijn. De topsnelheid is formeel 289 kilometer per uur en de nul-naar-honderd voltrekt zich binnen 3,7 seconden in deze mastodont. Niet verkeerd voor een auto van een slordige 2,5 ton gewicht met de aerodynamica van een Duplo-blokje.

De unit die te koop staat komt uit 2018 en heeft 78.174 kilometer gereden. Dus ook ongeveer 25.000 liter brandstof opgesnoept, waarschijnlijk. Het is een donkergrijze auto met een zwart interieur. Hier en daar zit een carbon motiefje. Allemaal niet heel spannend en ietsje minder goed afgewerkt dan in een Audi Q7 V12 TDI. Maar alle luxe die je wilt zit erop. En ja, de echte attractie zit natuurlijk onder die imposante kap. En er prijkt een ietwat tacky doch ook wel gaaf logootje op de onderkant van het stuur.

De vraagprijs is 89.999 Euro. Er zijn maar drie Trackhawks in Nederland geleverd dus of dat veel of weinig is, mag je zelf beslissen. Koop dan, of gaat al je geld dan met de knollen de pot in?