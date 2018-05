Jon Olsson nagelt Nederlandse tuner aan de schandpaal

De skiër is full on douchebag gegaan op de sociale media.

Jon Olsson is een man die geen introductie meer behoeft, omdat we hem al een paar keer eerder geïntroduceerd hebben op onze site. De professioneel skiër, die zijn geld dezer dagen met name verdient door lifestyle filmpjes te maken en rugzakken (Douchebags) te verkopen, heeft namelijk een passie voor getunede auto’s. Ondanks dat het thema daarbij vrijwel altijd hetzelfde is (camo-wrapje, skibox op het dak), zijn deze voitures meestal wel bizar genoeg om te delen op de site. Vooral Lord Hans, een gedecapiteerde G-Klasse, kan onze goedkeuring wel wegdragen.

Tevens zit er een Nederlands tintje aan Jon’s tunewoede. Niet alleen omdat veel van zijn exen in Nederland terechtkomen, maar ook omdat de Zweed zijn auto’s de laatste tijd doorgaans laat aanpakken door Absolute Motors uit Ridderkerk. Leuk natuurlijk dat de Nederlandse tuningscene op die manier wat aandacht krijgt in ons niet per se autovriendelijke land. Tenzij die aandacht verandert in negatieve aandacht.

Gisteren postte Jon op zijn Instagram-account namelijk dit:



Oooooooh snap! Shots fired! Klinkt meteen behoorlijk louche allemaal, maar de vraag is of Jon niet veel te snel de trekker overgehaald heeft met zijn Insta-aanval. Absolute Motors reageerde namelijk vrij rap op de aantijgingen van Sjonnie:

Kennelijk kregen de tune-mannen behoorlijk wat haat van ‘de community’ over zich heen, zoals te doen gebruikelijk in deze wereld van internet tough guys:

Olsson was in ieder geval blij met de respons:

Inmiddels is de hele geschiedenis weliswaar van Instagram verwijderd, maar dankzij enkele oplettende lezers hebben we de screenshots nog. We vermoeden dat Absolute Motors vandaag het liefst Jon een beetje zou willen tunen. Mogelijk op dezelfde wijze waarop dat bij Lord Hans gebeurd is…



