Fernando Alonso wint na vijf jaar weer een race!!1!

Een van de beste coureurs ter wereld mocht eindelijk weer eens een lauwerkrans om zijn nek hangen.

Waar zijn die eigenlijk gebleven die lauwerkransen? Afgeschaft vanwege allergische reacties? Enfin, over naar het onderwerp van dit bericht: Fernando Alonso won gisteren zijn eerste race in het WEC-kampioenschap op Spa. De inmiddels 36-jarige Spaanse kampioen pakte daarmee zijn eerste overwinning in een race sinds 12 mei 2013, toen hij voor Ferrari de Spaanse Grand Prix won. Wat een verkeerde teamkeuze al niet kan doen met een F1-carrière.

Een deel van de credits voor de victorie gaat echter ook naar Alonso’s teamgenoten Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi. Deze twee voormalig F1-coureurs delen de cockpit van de nummer 8 Toyota. Tevens hadden Alonso en zijn teamgenoten de nodige mazzel dat de zusterauto getroffen werd door pech. De nummer 7 met achter het stuur Kamui Kobayashi, Mike Conway en Jose Maria Lopez was namelijk eigenlijk het hele weekend sneller dan de nummer 8, maar werd na de kwalificatie gediskwalificeerd vanwege een probleem met de fuel flow meter.

Na de start kwam nummer 7 op een zonovergoten Spa al snel op een ronde achterstand te liggen, maar mede dankzij Safetycars zat ‘ie aan het eind van de race alsnog in de staart van nummer 8. Op dat moment zat ‘Nando achter het stuur van de leidende auto, maar zijn achtervolger Mike Conway was sneller. Zo zie je maar weer dat zelfs de beste F1-coureurs niet noodzakelijk iedereen zoek rijden als ze in andere raceauto’s gezet worden. In tegenstelling tot Red Bull Racing besloot het team van Toyota uiteindelijk een teamorder uit te vaardigen om een klinkend resultaat en mooie headlines zeker te stellen.

Helaas tekent dat laatste wel een beetje het WEC-seizoen van dit jaar (en volgend jaar, gezien de gekke opzet van het super season). Toyota heeft in de LMP1-klasse feitelijk geen echte tegenstand, ondanks dat enkele privateers hun best doen. ‘Nando hoeft dus ook op Le Mans normaal gesproken alleen met de zusterauto af te rekenen om de tweede pijler onder de Triple Crown (GP van Monaco, Indy 500, 24 uur van Le Mans) die hij zo begeert binnen te angelen. Mits de Toyota’s de finish halen tenminste. Daarna dan alleen nog even die Brickyard owneren…



