Jon Olsson’s Rolls-Royce verkocht aan een Nederlander

Wederom heeft de skiër zijn okkazie weten te slijten in ons kikkerlandje.

Jon Olsson zal inmiddels wel fan zijn van Nederland. Niet alleen schakelt hij tegenwoordig een Nederlands bedrijf in om zijn auto’s naar eigen smaak aan te laten passen, hij slaagt er ook keer op keer in zijn afdankertjes weg te zetten in Nederland. Op zich logisch ook: wij zijn altijd wel in voor een goede deal en waar krijg je anders gratis een passende skibox bij een occasion?

Al drie keer eerder vond een ex van Jon haar/zijn weg naar onze constitutionele monarchie, te weten Jon’s RS6, zijn Murciélago met DMC-goodies en meest recentelijk zijn Huracan. Nu volgt George, de naam van Jon’s Rolls-Royce Wraith, hetzelfde pad. Dealert Roel Hoefnagels, die eerder ook de Huracan kocht, ontfermt zich over de Brit.

Roel zal hopen dat de naturalisatie tot Nederlander de Wraith meer geluk brengt dan twee van de drie hierboven genoemde auto’s. De RS6 werd immers gejat en fikte af, terwijl de Murcié crashte. We gunnen George een beter lot op de harde straten van ons land.

Zoals bekend stapt Olsson nu over op een Mercedes G-Klasse 4*4^2, die wederom aangepakt zal worden door Absolute Motors. Wij zijn alvast benieuwd naar het formaat van de skibox. Zo’n G-wagon biedt natuurlijk behoorlijk wat real estate om een box van formaat op te zetten voor ettelijke lange latten. Kan Jon ook eindelijk weer eens gaan skiën…