Koop de knotsgekke Murci…Wraith van Jon Olsson

De Zweedse skiër en ondernemer heeft te weinig tijd om er zelf in te rijden.

De knotsgekke Lamborghini Murciélago LP640-2 Rolls Royce Wraith van Jon Olsson staat te koop. Zoals we weten van de RS6 DTM is Olsson niet vies van een beetje tuning. Ook deze Murcie Wraith is niet bepaald origineel gebleven. Voorheen maakte Jon korte metten met het vierwielaandrijvingssysteem van zijn Lambo. “Achterwielaandrijving rijdt beter”, aldus Jon in één van z’n vlogs op zijn inmiddels goedlopende YouTube-kanaal. De 33-jarige Zweed begon 86 ergens in 2016 met het dagelijks registeren van zijn leven…

– – – Wacht, ik krijg wat ‘aanwijzingen’ van bovenaf… Moment, waarde lezers, ik ben zo bij jullie terug…

Goed, ik heb inmiddels begrepen dat dit niet oké was. Kennelijk kopiëren we bij Autoblog geen oude berichten om het vervolgens als nieuw werk weer aan onze lezers voor te leggen. Ik ben nu ook niet meer uitgenodigd voor de volgende borrel, tssk…

Enfin, dit bovenstaande betreft natuurlijk een gebbetje, maar we werden er even ietwat melig van op de redactie toen we lazen dat Jon Olsson zijn ex van de hand doet. Nee, niet Janni, maar George. Zo noemt Jon immers de Wraith die hij zo’n half jaar geleden aanschafte en liet aanpakken in Nederland.

Net als de hierboven al aangehaalde Murciélago en een hele zwik andere auto’s moet de Roller nu dus alweer snel het veld ruimen ten faveure van een nieuw speeltje. Dat wordt in dit geval een Mercedes G500 4*4^2. De skiër/rugzakverkoper laat aan al zijn volgers op Instagram weten dat de Rolls te koop is.

“FOR SALE! (If the right offer comes in) Sharp offers already dropping in on George after my post yesterday! 😆 But before I sell or buy anything I figured that I would let people know that I might sell George if the right offer comes in.”

Naar eigen zeggen kreeg hij toen hij zijn Huracan op dezelfde manier aanbood niet minder dan vijftig biedingen binnen in een tijdspanne van 24 uur. Die auto staat inmiddels op Nederlandse platen, maar als jij dat met de Rolls ook graag ziet gebeuren moet je er dus snel bij zijn. Jon laat verder weten dat hij al wilde plannen heeft voor zijn hoge G-wagon:

“Have some MEGA OVERKILL ideas on a G together with @absolute.motors 💥💥💥 “

Wij zetten alvast in op een camo-wrapje en een skibox op het dak.

Met dank aan Raymond voor de tip!