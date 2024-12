Video: Tesla Cybertruck viert Kerstmis met nieuwe lichtshow

Weer eens wat anders dan een vuurwerk.

Volgende week dinsdag op woensdagnacht zal er weer voor vele duizenden euro’s vuurwerk de lucht in gaan. Vind je het knal- en siervuurwerk ook wat zonde van het geld? Misschien kun je dan zeven vrienden verzamelen om ieder een eigen Tesla Cybertruck te kopen en samen deze lichtshow op te voeren om 00:00 uur.

Zoals dat bij Tesla gaat, komt er ergens in december een update. Dit jaar kwam ie op 9 december. Sindsdien laat je Tesla bij het plannen van de snelste route ook wat mogelijke koffiestops langs de route zien. Daarnaast kun je meer met de app en hoef je niet meer zelf te schakelen.

Omdat het Tesla is, is niet iedere nieuwe feature even serieus. Zo kun je de Cybertruck op het scherm customizen, gaat er een scheetkussen af als je op een stoel gaat zitten en is er een nieuwe spelletje. Nog een geinige toevoeging zijn twee nieuwe lichtshows.

De nieuwe lichtshow van de Tesla Cybertruck

Een van de twee nieuwe shows laat Tesla vandaag zien in een video. Deze beelden zie je hieronder. Acht Cybertrucks staan in een cirkeltje en spelen met hun lichten op de maat van de muziek. Nog even een waarschuwing voor lezers die gevoelig zijn voor lichtflitsen: misschien is het beter om de video over te slaan.

Zijn acht Cybertrucks kopen wat te veel van het goede? Voor de andere nieuwe lichtshow heb je maar vijf stuks nodig. Mocht je al een Tesla Cybertruck hebben (Hee Kosso!) dan kun je hier de software downloaden voor de nieuwe lichtshows. Een nieuwe lichtshow voor andere modellen is er zover wij weten niet. Toch maar vuurwerk dan?