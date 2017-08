Opinie: files rondom Spa zijn deel van de charme

Bespiegelingen na een dagje Belgische Ardennen.

MEUHHH! Gisterenochtend toogde ik samen met een mattie en de Siena-rode E46 320Ci in de vroege ochtend naar het Zuiden. Bestemming: de glooiende weilanden die dienst doen als parkeerplaatsen rondom het circuit van Spa-Francorchamps, waar heilige koeien zich vermengen met echte koeien. Volgens Google Maps was het slechts zo’n 1:36 uur rijden vanuit mijn woonplaats in het ietwat criminele Brabant.

Het idee was om het laatste stukje van de derde vrije training mee te pakken. Even de trommelvliezen laten wennen aan het geluid van de nieuwe geblazen krachtbronnen. De laatste keer dat ik er live bij was, reden ze nog rond met atmosferische motoren. Destijds was het net-niet-net-wel oordoppen indoen. Nu wilde ik even weten of ik een gehoorapparaat mee moest nemen om de juiste beleving van toen terug te krijgen.

De vrije training begon om 11:00 uur en duurde tot 12:00 uur. Ik besloot een uurtje speling in te bouwen voor de beloofde vertragingen en pikte de E46 318i rijder die meeging op om omstreeks 08:30 uur*. De reis voorliep voorspoedig, totdat we in de buurt kwamen van het circuit. Dat uurtje ingebouwde vertraging bleek ontzettend naïef te zijn, evenals het idee dat het op zaterdag ‘relatief mee zou vallen’.

Bovenstaande foto toont de lijdensweg naar afrit 10 naar het circuit. Op dit moment stonden we al een eeuwigheid op de rechterrijstrook, maar zoals je ziet probeerden sommige slimmeriken nog steeds in te voegen een heel stuk verderop in de rij. Dat leidde dan weer tot irritatie van enkele wachters, die halsbrekende capriolen uithaalden om de ‘voordringers’ er niet tussen te laten. Het stilstaand verkeer in combinatie met de hitte eiste zijn tol. Terwijl de (onlangs vervangen) fan van de Dreizwanziger aansloeg, strandden een gezin met een Grand Voyager en een 1-serie naast de kant van de weg. Sneue taferelen.

Met nog 2,8 kilometer te gaan naar de eindbestemming, gaf de navigatie een verwachte resterende reistijd aan van 40 minuten. Uiteindelijk waren we er om een uur of 13:00, dus dik vier uur na vertrek en met een dikke twee uur vertraging. De terugreis was iets, maar niet veel beter.

En toch, ondanks alle media-hype over recordfiles des doods en ellende en ondanks de irritatie die de vertraging ook bij mij opriep, realiseerde ik me al hobbelend tussen de koeien door over de aftandse doch pitoreske bergweggetjes dat dit ‘erbij hoort’. Sterker nog, als het er niet meer zou zijn zou je het missen. De dieselwalm van de Peugeot Bipper voor je in de Nase, de piepende remmen van de nieuwe S-Klasse coupé achter je in je oor: gezamelijk met al die andere auto- en racefans tokkel je weer naar huis. Geen stress. Nou ja, die cardioesque cross loop terug naar de parkeerplaats had wel iets korter moger zijn…