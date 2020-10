Jonge Ricky Bobby maakt rentree in reclame - Autoblog.nl

Super futuristisch, die Hellcats in 1982. Zelfs toen was een jonge Ricky Bobby al vooruitstrevend bezig.

Wie kent hem niet: Ricky Bobby uit de film Talladega Nights. Misschien is het wel de beste autofilm aller tijden. Het is een soort persiflage op horrorfilms als Driven en Days of Thunder, maar dan met een arrogante Forest Gump in de hoofdrol.

Ricky Bobby laat zich nog het beste omschrijven als een derde Dukes of Hazard-neef die door zijn leraren ‘bijzonder’ werd genoemd. Het leuke aan de film Talladega Nights is dat ze op een kundige wijze de F1 afserveren als een elitair feestje en tegelijkertijd nemen ze de gehele Nascar-cultuur ook flink in de maling.

Die ironie is ze bij Dodge ontgaan. Toevallig heeft Dodge drie heerlijke foute dinosauriers in de showrooms staan: de Dodge Challenger Hellcat, Charger Hellcat en Durango Hellcat. Jazeker, anno 2020 wanneer elk merk zo veel mogelijk investeert in efficiency en elektrificatie, investeert Dodge in techniek uit de jaren ’40.

Dus hoe breng je dat op de markt? Simpel, je pakt een paar plat-Amerikaans pratende kindertjes waarvaan er eentje een jonge Ricky Bobby mag spelen en de andere zijn wingman. Verogens strik je originele acteur (Gary Cole) die de vader van Ricky Bobby speelde in Talladega Nights. Het resultaat: een reclame met een jonge Ricky Bobby die je anno 2020 eigenlijk nergens meer ziet. Veel kabaal, veel oneliners en even geen CO2-vermeldingen.