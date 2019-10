Shake ’n Bake! Ook NASCAR gaat elektrificeren

The took our V8's!!!

Milieubewuste techniek is een beetje een ambivalent onderwerp in de sport. In principe is het namelijk niet relevant hoeveel uitstoot een raceauto produceert. Neem de Formule 1. Daar rijden 20 auto’s zo’n 300 km, als ze het halen tenminste, sommige Formule 1 teams rijden met Renault motoren. Die 20 auto’s mogen per stuk 100 liter brandstof verbruiken, dus 2.000 liter in totaal.

Het is natuurlijk wel wat aan uitstoot, maar als je bedenkt dat er tijdens een F1 weekend al gauw 200.000 toeschouwers aanwezig zijn, dan zet het geen zoden aan de dijk. Toch zie je dat de Formule 1 telkens schoner moet worden en dat ook de DTM eraan moet geloven, in die raceklasse doet men het nu met vier cilinders. Net als in de jaren ’80, maar dat terzijde. Voor fabrikanten is het echter wel belangrijk dat er moderne technieken gebruikt worden. Het is immers voor hen een uithangbord, juist vóór die techniek. Daarom staan autofabrikanten in de rij om mee te doen met de Formule E en telt de Formule 1 slechts een handjevol fabrieksteams.

Dat brengt ons op het nieuws van vandaag, want als er één sport is waar ouderwetse techniek altijd werd toegepast, is het wel NASCAR. De simpele techniek van de auto was juist één van de USP’s. Enorm krachtige en lawaaiige V8’s, handgeschakelde versnellingsbakken met vier overbrengingen, nauwelijks elektronica en vier banden die voor net te weinig grip zorgen. Om naar te kijken is het absoluut spektakel. In een interview met TechCrunch laat John Prost echter weten dat ook de dagen voor de ouderwetse NASCARs zijn geteld.

Het komt ook nog eens heel erg snel: 2022 volgens de Senior Vice President van de NASCAR-organisatie. Aanvankelijk is het de bedoeling om de hybride aandrijflijnen te gebruiken bij deze zogenaamde ‘Road Courses’. Een gedeelte van de NASCAR-races vindt plaats op ovals, maar er worden ook races verreden op Sanoma, Watkins Glen, Road America en Road Atlanta. Gewone circuits, dus. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hybride NASCARS óók op de ovals gaan racen.

De implementatie van de hybridetechniek zal wel iets anders zijn. Bij veel autosporten wordt de hybride techniek gebruikt om de auto’s zuiniger te maken. Dat is niet het plan voor Probst. Hij wil graag dat de hybridetechniek zorgt voor kortstondige powerboost, om de race zo een extra dimensie te geven. Zo zijn de fabrikanten blij, want ze racen met hybrides. Nog belangrijker is dat het publiek blij is, want die krijgen nog meer spektakel.

