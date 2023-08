Jonge Transporter op benzine heeft TOCH veel gelopen

Deze jonge transporter op benzine heeft 5.000 km per MAAND erop zitten na vijf en half jaar. Maar waarom op benzine?

Wellicht is het je een keer opgevallen. Als je kijkt in de prijslijsten, biedt Volkswagen steevast een benzineversie aan voor zijn bedrijfswagens. Ondanks dat het meerendeel voor een diesel gaat, zijn er specifieke gevallen waardoor men alsnog voor een benzine kiest. Als er écht weinig kilometers worden gemaakt, dan kan het uitkomst zijn.

Daarom moesten wij even vier keer achter onze oren krabbelen bij het zien van deze Marktplaats-advertentie. Het betreft namelijk een erg jonge Volkswagen Transporter. Althans, 2018 is betrekkelijk recent, toch? De auto heeft in vijf en een half jaar tijd 333.156 km gelopen.

Jonge Transporter op benzine!

Heel even dachten we dat er een foutje was ingeslopen bij het invoeren. TSI en TDI lijken op elkaar en ook de TDI heb je met 204 pk. Alleen staat er toch écht TSI. En een blik op de toerenteller leert ons ook dat dit onmogelijk een zelfontbrander is. Nee, dit is een gewoon een hele jonge Transporter op benzine.

De advertentie roept dus veel meer vragen op dan dat deze beantwoordt. Want 5 jaar en 5 maanden. Dat is 5.000 km per maand en 60.000 km per jaar. Met dat soort kilometrages ga je toch JUIST diesel rijden? En toch is dit echt een benzine-Transporter uit 2018 met zoveel kilometers. Het zijn zelfs NAP-kilometers, dus je weet 100% zeker dat de KM-stand niet complete onzin is.

5.000 km per maand

Het is overigens wel een keurige bus verder. Nette kleur, lederen bekleding, automaatje. Ook lekker: je kan met negen mensen op pad. Er is dus vrij weinig mis mee. En als deze auto voornamelijk snelwegkilometers heeft gereden, kan de techniek het ook prima hebben. Liever 5.000 snelwegkilometers per maand dan 2.000 stadskilometers per maand.

Maar dan nog rijst de vraag: waarom geen TDI? Toegegeven, in 2018 was het dieselgate-schandaal in volle gang. Maar met 60.000 km per jaar gaat niemand je diesel-shamen omdat je op satansap rijdt. Enfin, de vraagpgrijs van 31.990 euro is niet mals, maar als je een niet al te oude benzine-bus zoekt, zijn er niet veel andere opties. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Oh, en voor wie weet waarom deze jonge Transporter op benzine (of een benzinebus in het algemeen) zoveel gelopen heeft, laat het weten in de comments!