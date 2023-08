Premium twaalfcilinder 760li nu nog meer premium

Met deze premium twaalfcilinder limousine beschik je ineens supercar prestaties!

Als het gaat om BMW-specialisten, is het aantal aftermarket bedrijf in rap tempo afgenomen. MST Wiesmann, Kelleners, Hartge, Breyton, Hamann, Racing Dynamics en ga zo maar door draaien op een heel laag pitje, als ze überhaupt nog actief zijn. Gelukkig zijn er ook een paar BMW-tuners aanwezig. Denk aan Manhart, Dähler (hebben Hartge overgenomen) en G-Power. Tegenwoordig doet G-Power ook andere merken, maar vroeger deden ze enkel BMW‘s.

Maar… Het ene bedrijf is het andere niet. Die projecten van M5’s met superchargers? Dat was G-Power, maar die jongens heten tegenwoordig Infinitas. Dit bedrijf richt zich voornamelijk op de technische kant en kiezen voor extremere modificaties.

Ja, ze kunnen je tien jaar oude 320i M Sport chippen (De N20B20 gaat dan naar 250 pk). Maar in dit geval hebben ze een premium twaalfcilinder van de 760li aangepakt.

Funföhns

Dat blok is ernstig ‘understressed’. Ondanks een slagvolume van 6.592 cc en de aanwezigheid van twee funföhns is het vermogen een vrij bescheiden 585 pk, doch een gezonde dosis trekkracht in de vorm van 850 Nm. Maar wat als je een paar onderdelen wijzigt en de software daar opnieuw op afstemt. Wat krijg je dan?

Nou, dit! De premium twaalfcilinder van Infinitas heeft namelijk nieuwe turbo’s gekregen. Dat niet alleen, het ademen gaat makkelijker met 200-cels racekats. Minder weerstand, maar nog voldoende om door de APK en TüV-keuring te komen.

Tenslotte hebben ze de bougies even vervangen voor betere exemplaren. Vreemd dat BMW dat zelf niet doet op hun twaalfcilinder vlaggenschip, maar dat terzijde.

Prestaties premium twaalfcilinder M760li

Vervolgens gaat Infinitas eroverheen met andere software om het blok ietsje potenter te maken en potjandrie, dat is ze gelukt! De motor is nu goed voor 881 pk zo rond de 5.500 toeren (bij 6.100 toeren is de pret voorbij en loopt ‘ie in het rood). Het maximum draaimoment is zo mogelijk overweldigender: 1.206 Nm!!! Dat is aanwezig rond de 3.000 toeren.

Dat heeft zijn uitwerking op de prestaties. Van 0-100 km/u sprinten duurt normaliter 3,8 tergend trage seconden, maar is nu in een flitsende 3,3 tellen achter de rug. De topsnelheid profiteert mee.

Standaard is de M760Li begrensd op 250 km/u, maar nu loopt deze premium twaalfcilinder ‘minimaal’ 340 km/u volgens de toko uit Gachenbach. Prijs? Voor alles bij elkaar ben je zo’n 20 mille kwijt. Op speciale aanvraag (en voor meer geld) kunnen ze het vermogen ook naar 1.000 pk of meer tillen.