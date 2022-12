Polo occasion op benzine heeft enorm veel gelopen

Deze Polo occasion op benzine blijft maar gaan!

De Volkswagen Polo van de 6C-generatie is misschien wel de meest ambivalente auto ter wereld (in Nederland althans). Want jongens en meisjes, er is dus ooit een Volkswagen diesel geweest waarmee je praktisch gratis kon rondrijden De Polo BlueMotion was voorzien van een 1.2 TDI driecilinder waarmee een verbruik van 1 op 30 mogelijk moest zijn. De versie zonder airco was nóg zuiniger.

De auto heeft een beetje een slechte naam, want speciaal voor de Bluemotion werd de 1.2 diesel astmatisch afgesteld en waren de overbrengingsverhoudingen veel te lang. Tel daarbij op dat de drieiclinder net zo verfijnd was als een kaarsen-anekdote van Johan Derksen én dat VW de BlueMotion een kneiterhard plastic dashboard meegaf en je kunt concluderen dat het geen topper was.

Polo occasion op benzine

Maar de Polo van die generatie was echt niet verkeerd. In tegenstelling tot de Golf VI was deze generatie Polo compleet nieuw. Nee, het is niet een speelse B-segmenter als de Ford Fiesta of Mazda 2, maar wel een heel volwassen auto. De hele markt zit vol met dieseltjes waar iedereen van af wil. Is een benzine Polo Occasion dan een idee? En kun je daar eventueel ook kilometers mee maken?

Nou, we vonden dit exemplaar op Marktplaats en het geeft maar aan hoe bizar de occasionmarkt in elkaar steekt. We beginnen met de motor, het is namelijk een 1.0 TSI, een driecilinder turbo. Niet zo fijn als de 1.2 viercilinder TSI, maar ja, je kan niet alles hebben.

5 mille! 4 ton! 55.000 per jaar!

In dit geval heeft de auto bijna 4 ton gelopen! De teller staat namelijk op 386.595 km! Het is een NAP-stand, dus het is niet zo dat iemand de klok voorruit heeft gedraaid. De vraagprijs is vrij stevig, want de verkoper wil er nog 5 mille voor hebben. Dan is het niet eens een in nieuwstaat verkerende Polo. De twee linkerdeuren zijn flink beschadigd.

Waarschijnlijk een muurtje verkeerd ingeschat. Kleine kanttekening om de prijs enigszins te rechtvaardigen, het is een van de laatste Polo’s van deze generatie, het bouwjaar is namelijk 2016. Dat wil zeggen dat vorige eigenaar van de benzine Polo occasion meer dan 55.000 km per jaar reed! Allemaal indrukwekkende statistieken. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

