Porsche Nederland brengt Renndienst Bulli terug

Porsche bouwde nooit zelf een bus, maar de donkerrode Porsche Renndienst bussen waren legendarisch en keren nu terug.

Oude tijden herleven. De Volkswagen ID.Buzz is natuurlijk al een revival van de oude Volkswagen busjes van weleer, maar het biedt ook Porsche de mogelijkheid om een icoon uit het verleden te laten herleven: de Porsche Renndienst.

Het is een initiatief van Porsche Nederland die negen Volkswagen ID.Buzz busjes heeft uitgedost zoals de donkerrode Porsche Renndienst-bussen van Volkswagen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. De Renndienst was onlostmakelijk verbonden met de geschiedenis van het merk Porsche en de racerij. De geschiedenis herleeft.

Jubileum

De timing is niet geheel toevallig want het sportwagenmerk viert dit jaar zijn 75-jarige jubileum. Met de ID.Buzz linkt het merk op ludieke wijze het heden met het verleden. En dat doe je als je een mijlpaal viert uiteraard.

Uit die rijke geschiedenis zijn de Porsche 904, 908, 910 en de 917 natuurlijk de racelegendes, maar die vijftiger, zestiger en zeventiger jaren is er een grote rol weggelegd voor de Volkswagen Transporter van de Porsche Renndienst. De Bulli was het werkpaard waar de monteurs de onderdelen in bij zich hadden en waar ze zelfs af en toe in sliepen.

Historie

Het fabrieksteam van Porsche maakte in 1954 tijdens de Mille Miglia voor het eerst gebruik van de Porsche Renndienst. Omdat Porsche zelf nooit een bedrijfswagen heeft gebouwd was er geen geschikte ondersteuningsauto beschikbaar. Dus werd een Volkswagen Transporter T1 omgebouwd tot een rijdend gereedschapsschuurtje. Inclusief Porsche styling.

De originele Renndienst Bulli’s reden honderdduizenden kilometers van circuit naar circuit. Wat er nog over is van de originele werkpaarden staat inmiddels in musea of privécollecties. Oude T1 en T2 bussen worden door liefhebbers omgebouwd in de originele burghundy rode Porsche Renndienst bussen.

Nederlands initiatief

De Nederlandse Porsche-organisatie blaast nu de Renndienst nieuw leven in met de negen Volkswagen ID.Buzz 1st personenversies. De Bulli’s zijn voorzien van een 77 kWh batterijpakket en een 204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft.

Het zijn personenversies, dus geen mobiele werkplaatsen en zullen voornamelijk worden ingezet als shuttlebus en voor promotionele doeleinden.

Dus: mooi verhaal van Porsche over de historie en de cultstatus van de oude Rennsdienst. Mobiele werkplaatsen etcetera. De nieuwe Porsche Renndienst: Shuttle bus voor events.

Niet zo praktisch als het origineel, maar wel leuk natuurlijk om in te spelen op de cultstatus van de originele werkpaarden.