Joop Donkervoort geeft na 43 jaar het roer uit handen - Autoblog.nl

Joop is inmiddels 71 en vindt het mooi geweest.

Terwijl Spyker snel opkwam en (iets minder snel) weer ten onder ging, bouwde Joop Donkervoort ongestoord verder aan zijn lichtgewicht sportwagens. Iets wat hij al sinds 1978 deed. Daarmee is Donkervoort momenteel het enige Nederlandse automerk waar we écht trots op mogen zijn.

Schuurtje

Het verhaal van Donkervoort begon in een schuurtje in Tienhoven. Joop wilde daar aanvankelijk Lotus Sevens aan de man brengen, maar die kregen geen Nederlandse typegoedkeuring. Joop ging daarom zelf aan de slag en dit resulteerde uiteindelijk in de allereerste Donkervoort.

Loosdrecht

Na zo’n 140 Donkervoorts gebouwd te hebben kan Joop in 1983 zijn schuur verruilen voor een heuse fabriek in Loosdrecht. Door de jaren heen komen de auto’s langzamerhand steeds verder af te staan van de Super Seven, hoewel het bekende motto van Collin Chapman in ere gehouden wordt. In 1988 zet Donkervoort een wereldrecord neer door de D10 in 3,8 seconden van 0-100 km/u te laten accelereren. In 1992 wordt de Donkervoort D8 geïntroduceerd met een Ford Zetec-blok.

Audi

Donkervoort is langzamerhand een gevestigde naam geworden en dit resulteert vanaf 1999 in een samenwerking met Audi. Aanvankelijk wordt er een 1.8 viercilinder gebruikt, later wordt dit zelfs een 2.5 vijfcilinder. Vanaf 2007 bouwt Donkervoort ook dichte auto’s, waardoor het skelter-gehalte lager is dan ooit.

Extreem

Tegelijkertijd wordt het raket-gehalte steeds hoger. De D8 GTO combineert namelijk een vermogen van 340 pk met een gewicht van 720 kg. Het kan echter nog gekker, zo blijkt in 2018: de D8 GTO-40 heeft namelijk 415 pk en weegt 678 kg. Dit is onder andere mogelijk dankzij het in eigen huis ontwikkelde koolstofvezelcomposiet. Daarmee bieden deze auto’s een rijervaring die eigenlijk nergens mee te vergelijken is. En dat is in dit geval geen marketinggelul.

Mooi geweest

Inmiddels hebben er meer dan 1.500 auto’s de fabriek verlaten en is Donkervoort een naam van formaat geworden. Vorig jaar vierde het merk de 70ste verjaardag van Joop en de geestelijk vader van het merk heeft intussen de respectabele leeftijd van 71 bereikt. Hij heeft daarom besloten dat het mooi geweest is. Donkervoort maakt vandaag bekend dat Joop Donkervoort na 43 jaar terugtreedt.

Denis Donkervoort

Het merk is echter in goede handen, want Joop’s 33-jarige zoon Denis heeft per 1 januari de dagelijkse leiding overgenomen. Dochter Amber is nog altijd verantwoordelijk voor de marketing en PR. Daarmee blijft Donkervoort dus een familiebedrijf. Uiteraard zal Joop zelf het bedrijf ook nog niet de rug toekeren: hij blijft een adviserende rol houden.

Mentor

Joop denkt sowieso nog niet aan pensioen, want hij gaat ook buiten Donkervoort nog het nodige doen. Hij wil namelijk als mentor jonge ondernemers begeleiden en als adviseur optreden bij verschillende projecten. De geraniums bestuderen is er dus niet bij voor Joop Donkervoort.