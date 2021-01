Nee! Spyker is wederom failliet verklaard - Autoblog.nl

Het is ongelooflijk: Victor Muller heeft inmiddels meer faillissementen op zijn naam dan alle Britse sportwagenmerken bij elkaar.

Spyker heeft al een jaartje op tien geen auto meer gebouwd, maar toch krijgt Victor Muller het voor elkaar om iedere keer weer in het nieuws te komen. Dit nieuws bestaat helaas uitsluitend uit loze beloftes en faillissementen. Ook vorig jaar passeerden er weer twee faillissementen de revue.

Als je dacht dat nu alles wel bankroet was heb je het mis. Na Spyker Services en Spyker Events is nu ook Spyker NV failliet verklaart. Dat was blijkbaar nog niet gebeurd. Het zat er vorig jaar al aan te komen, maar nu is het doek dus definitief gevallen. Alhoewel, dat zijn geen termen die in het woordenboek van Victor Muller voorkomen.

Het interessante is dat Victor vorig jaar nog grootste plannen wereldkundig maakte. Hij bracht een persbericht naar buiten waarin hij aankondigde dat de productie van drie modellen gestart wordt, te beginnen met de C8 Preliator in 2021. Ook zou Spyker een ‘Flagship Store’ openen in Monaco en weer in de racerij stappen. Dit alles zou mogelijk zijn dankzij nieuwe investeringen van de Russische oligarch Boris Rotenberg.

Het zal je verbazen, maar daar is dus niets van terechtgekomen. Victor Muller heeft aan RTL Z bevestigd dat er inderdaad geen miljoenen vanuit Rusland zijn gekomen. Zelfs het bescheiden bedrag van €52.000 dat de curator eiste, kon Victor niet tevoorschijn toveren. Daarom is Spyker NV nu failliet en zijn verder ook alle activiteiten (voor zover die er nog waren) stilgelegd.

Betekent dit het einde van Spyker? Natuurlijk niet. Spyker NV is namelijk een lege huls en Victor – gehaaid als hij is – heeft de activiteiten al lang ondergebracht in Spyker Ltd. Bovendien is de kans groot dat er alsnog een investering komt. Dat is in ieder geval wat Victor Muller tegenover RTL Z verkondigt. Het blijkt dus maar weer: Spyker is een kat met negen levens. Wordt vervolgd.

Met dank aan Joost voor de tip!