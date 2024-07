Jos Verstappen rijdt niet in RB8, maar Christian Horner wel

Red Bull gaat een nieuwe veelbelovende coureur achter het stuur zetten, in de vorm van Christian Horner.

Ja, onlangs was het weer hommeles bij het team van Red Bull Racing. Het is al het hele seizoen onrustig nu bekend is geworden dat Christian Horner heeft geflirt met een ondergeschikte. Die tevens de scharrel was van Jos Verstappen, Adrian Newey en waarschijnlijk 2Pac, als we alle geruchten mogen geloven. We willen het leed van het slachtoffer die nu thuiszit geenszins van tafel vegen, want dat doe je niet voor je lol.

Helaas is de realiteit ook dat ‘de F1’ de hele kwestie heeft overgenomen en het al lang niet meer gaat om de inhoud. Iedereen is toch vooral bezig met waar Newey heen gaat, of Jos Verstappen Christian Horner een muilpeer geeft en wat voor impact dit heeft op de carrière van Max Verstappen. Zoals Jose Gonzalez bezong: that’s the way, things are sometimes…most of the times….#feels.

Horner niet bezorgd voor remprobleem in RB8

Enfin, Jos reed dus in Oostenrijk niet met de RB8 zoals de bedoeling was geweest. Onder andere niet omdat hij zich bedreigd voelde door waarschijnlijk een slechte grap van Horner over de remmen van de auto. Horner zelf was daar kennelijk echter niet heel bezorgd om. Hij is namelijk onlangs zelf, voor het eerst, achter het stuur gekropen van een van de auto’s van Red Bull. Dit in voorbereiding op een run tijdens het Goodwood Festival of Speed (FoS).

Stand in voor Vettel

Het was de bedoeling dat Vettel daar zou rijden in ‘zijn’ RB8. Maar de Duitser is op vakantie. En dus stelde men bij het team voor ‘waarom doe jij het niet’. Vreemd genoeg had Horner dat nog nooit eerder gedaan. Je zou toch zeggen als voormalig coureur met al die auto’s nabij dat je dat een keer wil proberen. Toen dus niet, nu wel. Horner:

Het was leuk. De eerste keer dat ik in een Red Bull-auto rijd en de eerste keer met een handkoppeling en twee pedalen. Ik heb sinds 1998 niet meer in een raceauto gereden en sinds 1993 niet meer in een Formule 1 auto (red: zal een test geweest zijn). Het was een grote eer en een groot voorrecht om in een van deze geweldige auto’s te mogen rijden, een auto die het kampioenschap heeft gewonnen. Dus ik ben Sebastian z’n stand-in voor het weekend hier op Goodwood. Christian Horner, F1 talent

Horner’s eigen carrière

Het is ergens wel ’te bewonderen’ dat Horner zo rigoreus een beslissing genomen heeft te stoppen met zelf racen en daar ook bij te blijven. De Brit won races in het Britse Formule Renault kampioenschap en de B-divisie van het F3 kampioenschap. Uiteindelijk kwam hij in de F3000 (later GP2 en nu F2) terecht met zijn eigen team Arden. In twee jaar scoorde hij daar welgeteld één puntje. Tevens moest hij met name het tweede jaar zijn meerdere (dik) erkennen aan Zuiderbuur Kurt Mollekens, die dat jaar zesde werd in de eindstand (en daarna eveneens zijn actieve carrière beëindigde).

Voor Horner kwam ‘het moment’ van de realisatie door niemand minder dan Juan Pablo Montoya. De Brit trachtte de Colombiaan te volgen door een snelle knik op Estoril tijdens een test…en ondervond dat hij dat niveau nooit zou kunnen halen. Vanaf daar besloot hij fulltime teambaas te worden. De aankoop van een tweedehands racetrailer had hem op dat moment al in contact gebracht met een zekere Helmut Marko. En nu dus ook, Jos Verstappen op zijn pad. Waarvan akte.