Toyota-baas mag niet kritisch zijn op benzineauto-ban - Autoblog.nl

Grote baas Akio Toyoda heeft een eigen mening over het toekomstige verbod op benzine- en dieselauto’s, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen.

Zo vroeg als Toyota met hybrides was, zo laat zijn ze met volledig elektrische auto’s. Terwijl veel merken al meerdere EV’s in het gamma hebben, moet de eerste elektrische Toyota nog komen. Die staat waarschijnlijk pas volgend jaar zomer bij de dealer.

Het heeft even geduurd, maar nu is toch ook Toyota om. De bZ4X moet namelijk het startschot zijn voor een reeks elektrische Toyota’s. Dit is niet alleen goed nieuws voor de consumenten, maar ook voor de investeerders. Zij zien natuurlijk niet graag dat Toyota achter de feiten aan loopt.

Vorige maand gaf Toyota nog aan dat ze meer duidelijkheid zullen verschaffen in de manier waarop ze aan hun doel werken om CO 2 -neutraal te worden. Daar heb je als consument waarschijnlijk geen boodschap aan, maar bij de aandeelhouders (daar ging het om) viel dit in goede aarde.

Wat niet in goede aarde viel bij de aandeelhouders waren latere uitspraken van grote baas Akio Toyoda. De kleinzoon van de oprichter – die toevallig bekendstaat als een petrolhead – liet zich kritisch uit over het plan van de Japanse overheid om auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbannen.

Volgens Toyoda moet Japan eerst de mogelijkheden voor technologieën uitbreiden en daarna pas gaan reguleren. Hij voegt er iets concreter aan toe: “Beleid dat benzine- en dieselauto’s verbied beperkt deze mogelijkheden en kan ervoor zorgen dat Japan zijn sterkte punten verliest.”

Toyoda laat dus op bescheiden wijze merken dat hij geen fan is van het beleid van de Japanse overheid. Toyota’s investeerders zijn hier niet over te spreken. “Meneer Toyoda schijnt niet te begrijpen wat hier op het spel staat,” zegt een van hen tegenover Reuters. Ook andere investeerders uitten hun kritiek.

De aandeelhouders zien dus graag dat Toyota zich volledig gaat richten op het uitfaseren van de verbrandingsmotor. En kritiek van Akio Toyoda op het Japanse overheidsbeleid hoort daar niet bij.

Bron: Reuters