Joyrider legertruck moet psychiatrische kliniek in

De 'verwarde man' krijgt een flinke dosis gerechtigheid toegediend.

De 21-jarige Veldhovenaar die er eerder dit jaar met een legertruck vandoor ging, wordt voor een jaar naar een psychiatrische kliniek gestuurd. De man had allerlei spullen van militairen gevonden op de Oirschotse Heide, waarna hij deze gebruikte om binnen te komen op de plaatstelijke legerbasis. Omdat hij naast het toegangspasje ook nog een universele sleutel voor trucks tegen was gekomen, wist hij de omgeving vervolgens enkele uren op zijn kop te zetten.

De straf is volledig in overeenkomst met de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM achtte de straf gepast, omdat de man geen vrachtwagenrijbewijs had en naast zichzelf ook een enorm risico zou zijn voor zijn omgeving. Tijdens zijn tocht reed hij bijvoorbeeld dwars door het hek van de legerbasis en botste hij tegen meerdere geparkeerde auto’s, waaronder een wagen in Woensel. De politie sprak destijds overigens van geluk dat er geen mensen gewond waren geraakt.

De man is tevens ontoerekeningsvatbaar verklaard nadat er een psychotische stoornis was geconstateerd. De behandelingen die de man tijdens zijn gedwongen opname zal ondergaan moeten ervoor zorgen dat hij niet nog eens zulke dingen onderneemt.

Image credit: Daf 328 via @randomuser