Veldhovenaar gapt truck van legerbasis, doet joyride

Het wordt hoog tijd...voor die joyride...

De alom bekende ‘verwarde man’ heeft weer toegeslagen. Een 21-jarige Veldhovenaar heeft onze strijdkrachten in hun hemd gezet. Onze jongens waren aan het oefenen op de Oirschotse Heide, maar tijdens het hard ‘BAM!’ roepen vanwege gebrek aan ordentelijk materiaal, liet een van hen een rugzak onbeheerd achter.

De verwarde man rook zijn kans en pikte een toegangspas tot de miltaire basis en de sleutels van een leger-Scania uit de tas. Met zijn twee aanwinsten toog hij vervolgens doodleuk naar Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne en nam daar zonder problemen een truck mee van het terrein. De man ramde de poort van de basis en beschadigde tijdens zijn ritje enkele auto’s. In de avond bracht hij de Scania weer netjes terug.

Politiek Den Haag reageerde geschokt op het incident, want er had wel een kind kunnen oversteken. Plus, als een verwarde man zo’n basis zo makkelijk kan infiltreren dan moet dat voor terroristen natuurlijk ook een eitje zijn. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels echter de juiste maatregels getroffen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Wel moeten we daarbij aantekenen dat vorig jaar journalist Alberto Stegeworst ook al aantoonde dat stiekem de legerbasis in Oirschot opkomen erg makkelijk is. Drie jaar geleden scheurde bovendien nog een veteraan over de A28 met een pantservoertuig, gestolen vanaf het defensie-terrein in Havelte. Enfin, vanaf nu zullen de bases vast écht onneembare vestingen worden.

Image-Credit: Transportpanzer Fuchs plet een Volkswagen Passat B6, uit het archief