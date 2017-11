Britse kitcar-fabrikant gaat eigen auto bouwen

Als dat maar goed gaat!

Als je Westfield al kent, zal het waarschijnlijk zijn van hun Lotus Seven of Caterham-achtige kitcars. Momenteel produceert het Britse bedrijf ongeveer 150 auto’s per jaar, waarvan het overgrote gedeelte de werkplaats als pakket verlaat in plaats van als volwaardige auto. Het bedrijf heeft echter grote plannen om uit te breiden en heeft naar eigen zeggen genoeg speelruimte om het ook daadwerkelijk uit te voeren.

Voor komend jaar staat er iets compleet anders op de agenda. Westfield wil namelijk een volledig eigen auto gaan bouwen, die er in zowel coupé als roadster uitvoering moet komen. De sportwagen gaat naar verluidt stukken minder dan 1.000 kg wegen en moet om en nabij de £ 30.000 gaan kosten. Als alles goed gaat produceren ze er volgend jaar rond de 1.000.

Voor wat betreft de aandrijving zijn er een groot aantal opties. Westfield neemt behoorlijk wat hooi op zijn vork door praktisch elk mogelijke vorm aan te bieden. Kijken we naar ouderwetse aandrijving, dan hebben we te maken met een viercilinder Ford EcoBoost die zo’n 250 pk produceert. Voor de volledig elektrische versie gaat Westfield langs bij ‘een ander’ Brits bedrijf die zowel de batterijen als de motor produceert. Volgens Westfield heeft ‘ie een actieradius van zo’n 200 mijl en werkt deze het lichtgewicht karakter van de auto niet tegen.

De laatste optie is ook meteen de meeste interessante. Naar het schijnt komt er ook een hybride versie, die bestaat uit een elektromotor en een Wankelmotor. Laatstgenoemde bespraken we al eerder en wordt niet gebouwd door Westfield zelf, maar door Advanced Innovative Engineering. Dit 650cc blok produceert zo’n 130 pk en weegt slechts 28 kg, waardoor deze perfect past bij de sportieve Brit.

Hoewel de plannen buitengewoon ambitieus klinken, zijn het voorlopig niet meer dan lege beloftes. De daden zullen moeten gaan uitwijzen of ze het ook daadwerkelijk gaan waarmaken.