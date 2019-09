Juan Manuel Correa nu ook in coma na Formule 2 crash Spa

Het slechte nieuws blijft komen.

De enorme crash tijdens de Formule 2 race op Spa zal lang herinnerd worden vanwege het tragische feit dat Anthoine Hubert erbij om het leven kwam. Redelijk snel na het ongeluk werd bekend dat Anthoine aan zijn verwondingen bezweken was. Dat dompelde de hele racewereld en iedereen die zich daar enigszins bij betrokken voelt natuurlijk in diepe rouw.

De pikzwarte dag had in ieder geval nog een lichtpuntje. Juan Manuel Correa, de andere coureur die bij de crash betrokken was, leek het in eerste instantie naar omstandigheden ‘goed’ te gaan. Voor zover je daarvan kan spreken na een dergelijke gebeurtenis althans. Echter, in de loop van de week werd het nieuws omtrent zijn situatie eigenlijk steeds slechter. De details zijn niet duidelijk, maar het is zeker dat Correa’s benen een enorme optater gehad hebben, met in ieder geval enkele botbreuken tot gevolg.

Om deze situatie zo goed mogelijk te behandelen is Correa inmiddels vanuit het ziekenhuis in België overgebracht naar een team specialisten in een Londens ziekenhuis. Daar heeft men echter vastgesteld dat Correa lijdt aan ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), een complicatie die regelmatig voorkomt bij ziekenhuispatiënten met ernstig trauma. Vanwege deze toestand is Correa door de artsen in een kunstmatig coma gebracht, om zijn lijf en geest (Correa weet inmiddels dat Hubert is overleden) de rust te geven om maximaal te kunnen herstellen.