Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Italië 2019

Een rode eerste startrij, of durft iemand roet in de spaghetti van de tifosi te gooien?

Na een beladen weekend in Spa is het racecircus neergestreken in Italië. Tot op heden is het weer boven het Parco di Monza passend stemmig geweest, wat gisteren voor de nodige opschudding zorgde in de vrije trainingen. Toch was aan het eind van de rit Ferrari het snelst, zoals we reeds verwacht hadden. Monza is immers het powercircuit der powercircuits op de F1 kalender en Ferrari heeft, zo is nu wel de consensus, momenteel de sterkste krachtbron.

Ook vanochtend in de derde vrije training voerde een Ferrari het veld aan, in dit geval die van Sebastian Vettel. Vlak achter de Duitser vonden we echter niet Leclerc, maar onze Max terug op de tijdlijsten. De nieuwe Honda-krachtbron achterin de Red Bull gaat kennelijk ordentelijk vooruit. Helaas zullen we Max echter sowieso niet vooraan het veld zien starten, want door zijn motorwissel krijgt hij een gridstraf. Het is zodoende de vraag in hoeverre hij zijn best gaat doen in de kwali.

Q1

Kubica zet de beste tijd op de klokken aan het begin van de sessie, daar hij de eerste op de baan is in de Williams. Ook Kvyat is er vroeg bij en natuurlijk gaat de Rus een tandje harder dan de Pool in zijn Toro Rosso. Sowieso zit het ‘tweede’ team van Honda en Red Bull er tot op heden lekker bij dit weekend, wat spreekt voor de mate waarin VTEC deze dagen inkickt.

Terwijl Leclerc de beste tijd op de klokken zet en de Renaults ook verrassend hard gaan, lijkt Verstappen het allemaal wel best te vinden. De Nederlandse leeuw verschuilt zich in zijn pitbox en laat zijn motor voorlopig niet brullen. Het tijdlijstje is lekker gemêleerd en iedereen zit dicht op elkaar als we opeens een rode vlag zien. Aanvankelijk is het niet zo duidelijk wat er aan de hand is, maar dan zien we de roze schicht van Sergio Perez stilstaan. In de herhaling zien we iets wat sterk lijkt op de volgende motorschade voor de Mexicaan. Na zijn plof in België reed Sergio nog rond met een oud blok. Dat breekt hem nu dus op.

Als de sessie weer gestart wordt gaat Verstappen toch naar buiten. Maar van lange duur is het niet, want voor de zoveelste keer roept Max in de kwalificatie over de radio dat hij ‘no power’ heeft. Verder opvallend is dat Vettel nog een extra run doet. Achteraf gezien had hij zich die kunnen besparen, want echt scherpe tijden worden er niet meer gezet. Met bovenstaande in het achterhoofd, kent het lijstje met afvallers van Q1 geen grote verassingen. Verstappen en Perez liggen eruit en de twee Williamsen liggen eruit. Dan blijft er nog een plekje over aan de zijlijn. De ongelukkige vijfde die deze mag vullen heet Romain Grosjean. Dat is balen voor de Fransman die achter de schermen ‘in gevecht’ lijkt te zijn met Hulkenberg voor een zitje bij Haas F1 volgend jaar.

De afvallers: Grosjean, Perez, Russell, Kubica, VERSTAPPEN

Q2

Behalve de Alfa’s zoekt iedereen snel de baan op. Wat daarbij opvalt is dat ook iedereen op de softs naar buiten gaat. Meestal proberen de topteams in deze fase de sessie te overleven op de mediums, maar kennelijk zien ze daar nu geen heil in. Opper-veteraan Kimi Raikkonen schiet even de baan af. Op zich raar dat zo’n oude sok een foutje maakt op dit circuit dat lijkt op een sok.

Leclerc, Hamilton en Vettel lijken na hun eerste runs safe te zijn. Daarachter staat Ricciardo, die wederom goed meekan in zijn Renault. Kvyat staat tiende maar is nog allerminst zeker van zijn zaak, zo blijkt als we zijn radio afluisteren. De Rus is van mening dat hij een goede ‘tow’ nodig heeft om verder te komen. Op dit moment is hij echter liefst negen tienden van een seconde sneller dan teamgenoot Gasly, die dan waarschijnlijk een foutje gemaakt zal hebben.

Nu we het toch hebben over Gasly; hoe doet Albon het eigenlijk? Wel, de Britse Thai valt natuurlijk met zijn neus in de boter doordat hij by default het kwalficatieduel met Verstappen wint. Tot zover het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat Albon voorlopig nog niet verder komt dan plek zes. Daarmee staat hij niet alleen achter Bottas, maar ook achter Ricciardo. Goed, het gaat er in eerste instantie om Q3 te halen, daarna kunnen we echt de balans opmaken.

Als de klok langzaam naar 00:00 tikt gaan de mannen er nog eens voor zitten. Raikkonen weet zich bij het sluiten van de markt toch weer net de top-10 binnen te rijden. Doet ‘ie knap. Ook twee coureurs die dit seizoen niet zo heel best gaan in de kwali’s mogen JUICHEN!!1!, te weten Carlos Sainz en Lance Stroll. De Canadees die hier ooit vanaf P3 van start ging ligt dit circuit kennelijk wel. Hulkenberg is niet zo snel als zijn teammaatje, maar ook hij mag door. De ‘verliezers’ hebben we daarmee indirect ook al verklapt. Ze heten Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Norris en Gasly.

De afvallers: Giovinazzi, Magnussen, Kvyat, Norris, Gasly

Q3

Ferrari heeft een prachtige strategie bedacht om Vettel een gat in de lucht te laten beuken voor Leclerc. Vettel heeft zich echter vorig jaar ook al aan die steen gestoten met Raikkonen en verzint nu een trucje om onder zijn taken uit te komen. Hij snijdt de eerste chicane af en vernaggeld zo de gewenste slagvolgorde. Opzet of een eerlijk foutje?

Veel brengt het Vettel zelf in ieder geval niet, want Leclerc is uiteindelijk toch gewoon sneller. En niet alleen LEC gaat harder dan de Duitser, ook Hamilton en Bottas doen dat. Mercedes heeft weer zitten zandzakken en zit er nu puntje bij paaltje komt natuurlijk toch gewoon weer bij. Albon heeft pech. Hij was al onderweg, maar omdat Raikkonen zijn Alfa de muur in hangt, komt er weer een rode vlag. Max’ teammaat kan zijn snelle rondje dus niet afmaken.

De rode vlag situatie duurt vrij lang en daarom is het even afwachten hoe de baan zich ontwikkelt in de tussentijd. Met een dik minuutje te gaan rijdt het hele veld als het verkeer op een koopzondag door de Curva Grande. Het is een game of chicken die uitmondt in een ronduit heerlijke apotheose. Bijna álle coureurs komen te laat over de finish om nog een rondje te doen! Alleen Sainz is op tijd. Het zou mooi zijn als de Spanjaard daarvoor beloond zou worden met een mooi resultaat, maar helaas is de McLaren daar niet goed genoeg voor. Meer dan plek zeven zit er niet in.

Leclerc pakt zo een bizarre pole, vlak voor de twee Mercs en teammaat Vettel. De top-4 start dus morgen in de volgorde waarin ze vorige race eindigden. Tenminste, als de FIA zich er niet mee bemoeit. Nadat Hamilton en Bottas elkaar twee keer bijna raakten op zaterdag in Spa waren de coureurs namelijk voor dit weekend nog gewaarschuwd dat ze niet zo moesten klooien met hun outlaps…

Stewards warn drivers before qualifying that the Safety Car minimum speed will be used as a guide for if they are driving too slowly on-track after issues at Spa and in F3 at Monza #F1 #ItalianGP — Luke Smith (@LukeSmithF1) September 7, 2019

Achter de top-4 doet Renault goede zaken met plek vijf en zes, voor Sainz die dus de zevende stek pakt. Albon en Stroll zetten in de hele sessie geen tijd op de klokken ondanks dat hun auto’s gewoon heel zijn. Hilarisch. Raikkonen sluit de top-10 na zijn crash af, maar moet hopen dat zijn auto niet zodanig beschagigd is dat hij een gridstraf aan de broek krijgt.

De volledige uitslag

1. Leclerc – Ferrari

2. Hamilton – Mercedes

3. Bottas – Mercedes

4. Vettel – Ferrari

5. Ricciardo – Renault

6. Hulkenberg – Renault

7. Sainz – McLaren

8. Albon – Red Bull

9. Stroll – Racing Point

10. Raikkonen – Alfa Romeo

11. Giovinazzi – Alfa Romeo

12. Magnussen – Haas F1

13. Kvyat – Toro Rosso

14. Norris – McLaren

15. Gasly – Toro Rosso

16. Grosjean – Haas F1

17. Perez – Racing Point

18. Russel – Williams

19. Kubica – Williams

DNQ

VERSTAPPEN