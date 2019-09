Autoblog advies: Cabrio voor veelrijder 8.500 euro

Flaneren in stijl. Kan dat ook voor kilometervreters? Team Autoblog zocht het voor u uit!

We krijgen vaak aanvragen van mensen die van baan veranderen. Vaak is zo’n gebeurtenis een moment om de auto onder de loep te nemen. Ga je meer rijden? Ga je minder rijden? Krijg je een auto van de zaak? Of moet je met het OV? Gerrit-Jan is ook van werkgever veranderd. Hij heeft een nieuwe baan gevonden in het noorden van het land. Gerrit-Jan woont echter níet in het noorden van het land en zal elke dag 100 kilometer heen en 100 kilometer terug moeten rijden. Het voordeel is dat hij precies tegen de files in moet gaan, dus qua reistijd gaat het heel erg meevallen.

Een auto van de zaak behoort tot de mogelijkheden, maar Gerrit-Jan heeft geen zin in een kleine B-segment hatchback. Naast de Golf GTE die Gerrit-Jan reed heeft hij een Mazda MX-5 NB. Die auto gaat verkocht worden. Hij heeft er namelijk geen plaats voor, nu de gemeente hem maar één parkeerplaats heeft toegewezen in plaats van twee. Het is de bedoeling om de MX-5 en de Golf te vervangen voor één auto. Gerrit-Jan realiseert zich dat geen van de auto’s zo sportief zal rijden als de Mazda MX-5, maar hij genoot nog het meeste van het open dak van de auto. Gezien de kilometers wordt het sowieso een diesel.

Dus het is eigenlijk vrij eenvoudig: er moet een cabrio komen met een dieselmotor. Toevallig zag hij bij zijn VW/Audi dealer een A3 2.0 TDI Cabrio staan. Maar zijn er nog meer diesel cabrio’s? En zo ja, welke opties zijn er dan? Gerrit-Jan heeft een paar eisen: de auto moet puike stoelen hebben, er moet climate control aan boord zijn en cruise control is een must. Lederen bekleding mag, maar hoeft niet per sé. Aangezien Gerrit-Jan veel kilometers gaat maken, hoeft er niet al te veel op de teller te staan. Hij heeft geen zin in een revisie over een jaar tijd.

Uiteraard heeft Gerrit-Jan de inmiddels legendarische tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Golf GTE Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: 8.500 euro Jaarkilometrage: 50.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Ga heel veel meer kilometers maken, wil hobby auto én auto voor werk ineen Gezinssamenstelling: 2 volwassen, 1 hond Voorkeursmerken /modellen: Duits No-go modellen / merken: Frans

Wat mis je door de no-go’s?

Er zijn twee diesel cabrio’s die je heel erg veel tegenkomt in dit budget. Ten eerste de Renault Mégane CC. In het budget vind je nét geen tweede generatie Mégane CC’s. De eerste is niet echt fraai oud geworden en was kwalitatief ook geen topper. Dan komt Peugeot aan de beurt. De Peugeot 307 CC (T7) was net als de Megane CC niet het beste van Frankrijk uit die tijd, maar zijn opvolger was véél beter. De rijeigenschappen staan op een hoger peil. Het interieur is aanzienlijk fraaier. In het budget zijn er voldoende exemplaren van de Peugeot 308 CC 2.0 HDI te vinden. Sommigen zelfs voor de helft van het geld wat Gerrit-Jan als budget gesteld heeft.

Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI (B7)

€ 8.950

2006

165.000 km

Bij Audi heb je serieus veel keuze. Je kunt kiezen voor de oudere A4 Cabriolet ‘B6’, die er absoluut fraaier uitziet. De motor is een relatief oude 2.5 V6 diesel. Onze tip, scoor een facelift model met de 2.0 TDI motor. Daarmee kun je behoorlijk zuinig rijden en qua performance doet ‘ie niet veel onder voor de oude V6. De 2.7 TDI is niet aan te raden: de motor kent wat issues en de multitronic automaat noemt men niets voor niets Multitrauma. De 3.0 V6 diesel is het leukste: 233 pk, 450 Nm én vierwielaandrijving. Echt zuinig rijden is er dan overigens niet bij. Zitpositie is top, stoelen zijn prettig, interieur is keurig voor elkaar. Houdt er wel rekening mee dat de A4 standaard een erg kale auto was. Exemplaren zonder leer of met handmatige airco en een cassettespeler zitten er gewoon tussen.

BMW 118d Cabriolet (E88)

€ 7.750

2008

170.000 km

Een unieke auto. Het grote verschil met de andere auto’s is de aandrijving, die geschiedt op de achterwielen. Mede daardoor is deze BMW 1 Serie in dit lijstje verreweg de leukste om te rijden. De motor is niet heel bijzonder, maar het stuurgedrag is dat wel. We gaan niet de vergelijking maken met een kart, maar het stuurt aantoonbaar beter dan de rest. Je merkt wel dat het niet de meest comfortabele auto in zijn klasse is. Een volwassenere 3 Serie Cabrio zou kunnen, maar dan heb je óf een doorleefde E46 (320Cd) óf een doorleefde E92 (320d). Nette 3 Serie Cabrio’s met zelfontbrander zijn boven de 10 mille makkelijker te vinden. Enige grote nadeel van de 1 Serie Cabrio is de ruimte achterin, die is bij een cabrio al krap, maar in de 1 Serie Cabrio is het zelfs voor kinderen erg krap. Wel perfect voor een hond en wat boodschappen.

Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TiD Vector

€ 8.450

2008

150.000 km

Deze auto heeft zo’n beetje dit segment gedefinieerd. De cabrio die je dagelijks kunt rijden. Saab komt premium over, maar door zijn Zweedse roots zal men de auto minder snel associeren met een ‘patserbak’, zoals bij de Duitse merken nog weleens het geval is. Overigens is het Zweedse aspect niet heel sterk aanwezig bij de Saab 9-3 Cabriolet: het onderstel is Duits (Vectra), de motor is Italiaans (Fiat) en ze werden in Finland in elkaar geschroefd (bij Valmet). De stoelen zijn briljant, maar de rest van het interieur is minder. Afwerking en materiaalgebruik was geen sterk punt van Saab, destijds. Het ziet er wel leuk en eigenwijs uit. Dat dan weer wel. Ook zijn er voldoende exemplaren in het budget te vinden. Hele fijne snelwegauto’s, dus wat dat betreft zeker aan te raden.

Volkswagen Eos 2.0 TDI

€ 8.750

2009

65.000 km

Zoals Gerrit-Jan aangaf was een Audi A3 Cabriolet mogelijk. Dat kun je doen, maar het mooie is: je kan ‘m ook niet kopen! Die korte kont is niet alleen vrij lelijk, maar ook erg onpraktisch. Qua rijden is het ook niets bijzonders. Ga dan voor de Volkswagen Eos, die heeft een langere kont met meer aflegruimte. Tevens heb je dan een klapdak en eerlijk is eerlijk, het is een van de fraaiere daken uit die periode. De 2.0 TDI levert met 140 pk voldoende vermogen. Kijk bij DSG automaten uit of ‘ie soepel schakelt, maar ga liever op zoek naar een handbak. Nuchter bekeken doet deze auto weinig onder voor de Audi A4 Cabriolet, overigens. Prima te vinden in het budget. Oh, ja: laat de New Beetle Cabrio ook links liggen. De Opel Astra TwinTop is overigens een uitstekend alternatief met een fijnere en betrouwbaardere motor, maar iets minder fraai interieur.

Volvo C70 D5 Summum

€ 8.450

2008

160.000 km

Misschien wel een van de mooiste cabriolets met een metalen klapdak is de Volvo C70. De achterzijde is nog altijd erg fraai. Ondanks de ’70’ in de naam is de auto gebaseerd op de compacte S40. Het is zeker niet de ruimste auto in zijn klasse. Wel een van de fijnste. De motor is een absolute heerlijkheid, de 5-cilinder is smeuïg als een pot pindakaas. In het budget ook behoorlijk goed te vinden. De automaten zijn niet denderend. Mocht je wars zijn van badges, de Ford Focus CC staat op hetzelfde onderstel en rijdt zo mogelijk iets fijner. Sommige Focus Cabrio’s worden voor dumpprijzen aangeboden.

Yolo: Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm (939E)

€ 7.950

2007

140.000 km

Ook in de diesel cabrio categorie heb je Yolo’s. Er zijn diverse tweezitters. De Audi TT klinkt sportief, maar is minder spannend dan zijn naam doet vermoeden. De Alfa Romeo Spider is een vreemde eend in de bijt. Het is een tweezits cabrio gebaseerd op een D-segment sedan (de 159). In tegenstelling tot de TT heb je nog wat opbergruimte achterin, maar de hond moet dan écht klein zijn of op schoot mogen. De 2.4 diesel motor is erg krachtig, doch niet bijzonder zuinig. Ook kent het blok een paar aandachtspunten. De 2.0 JTD is zeker aan te bevelen, maar erg lastig te vinden. Rationeel niet aan te raden, maar zo’n open Brera heeft zeker wat.

