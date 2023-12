Megaverlies ViaPlay: op de rand van de afgrond

Van het binnenhalen van de Formule 1-rechten tot op het randje van faillissement.

Ik ben blij geen groot aandeelhouder te zijn van ViaPlay of om in de top van het bedrijf te zitten. Want man man man, wat gaan die gasten straks moeilijk de feestdagen in. Het gaat alles behalve lekker met ViaPlay en de streamingigant heeft, na uitstel en uitstel, eindelijk de kwartaalcijfers gepubliceerd. Ondertussen rennen klanten weg.

ViaPlay kwartaalcijfers

In het derde kwartaal van 2023 noteert ViaPlay een nettoverlies van 693 miljoen Zweedse kroon. Dat is omgerekend 60 miljoen euro. Wel nam de omzet met zeven procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

Die zien er fantastisch uit! Nee, natuurlijk niet. Het gaat dramatisch. Hoewel ViaPlay nog overeind staat scheelt het niet veel. Er is een complete herstructurering van het bedrijf nodig om te kunnen blijven voortbestaan. Daarover is inmiddels ook een akkoord bereikt.

Herstructurering

De reden dat de kwartaalcijfers maar niet naar buiten kwamen is omdat het Zweedse bedrijf maandenlang in overleg was met schuldeisers en aandeelhouders over de beste aanpak. Er is nooit een goed moment om dramatische cijfers naar buiten te brengen. Dus dan kies je voor het minst slechte moment. Met tweemaal uitstel en een publicatie op 1 december is het de vraag of dit inderdaad de juiste keuze is geweest. Dat zal moeten blijken.

4 miljard Zweedse kroon aan nieuwe aandelen zal worden uitgegeven. Dit gaat niet naar geïnteresseerden op de markt, maar naar de bestaande aandeelhouders. Denk aan Canal+ en investeringsfonds PPF. Het aandeel ViaPlay is dit jaar al met meer dan 88% gedaald. De markt moet nog reageren op het naar buiten komen van de kwartaalcijfers en de reorganisatie.

Na onderhandelingen met de aandeelhouders en schuldeisers is besloten 2 miljard Zweedse kroon aan aan leningen af te schrijven. Dat komt omgerekend neer op 175 miljoen euro. Een deel daarvan, 500 miljoen kroon, zal worden omgezet in aandelen. Daarnaast is er overleg geweest met schuldeisers over het afbetalen van de schulden. Ook vertrekt ViaPlay uit een aantal landen, Nederland hoort daar overigens niet bij.

Genoeg geld is er nu niet, dus is er onder meer gesproken over betalen in termijnen en over het verlengen van die termijnen. Inmiddels heeft ViaPlay voor 14,6 miljard kroon aan schulden uitstaan. ViaPlay is nu op zoek naar investeerders die 4 miljard kroon, omgerekend 350 miljoen euro, willen pompen in het bedrijf.

Het lijken stuiptrekkingen van een noodlijdend bedrijf. Het is nog maar de vraag of deze aanpak voldoende is om ViaPlay lucht te geven de komende periode. Een faillissement dreigt. Als de beurswaarde nog verder verdampt kan het bedrijf op de fles gaan. En kijken we straks weer gezellig Formule 1 bij Ziggy. (via BNR)